Justin Bieber carga contra H&M y la colección que le ha dedicado: "Es basura"

Justin Bieber ha sorprendido este lunes, a sus 270 millones de fans, con unos Instagram Stories en los que arremete contra la firma de ropa de origen sueco H&M. ¿El motivo? Unos artículos de la nueva colección de H&M que usan el nombre y la imagen del cantante canadiense.

Sin especificar de qué prendas se trata, Bieber ha dejado claro que el merchandising que H&M ha hecho de él "es basura" y "no lo aprueba". Además, ha pedido a sus fans que no lo compren.

En la siguiente imagen, el intérprete de 'Love Yourself' ha asegurado que no aprueba la colección y que se ha producido sin su permiso y aprobación. "No lo compraría si fuera vosotros", ha insistido.

Instagram Story de Justin Bieber | Instagram @justinbieber

La respuesta de H&M

Según ha podido saber Forbes, H&M desestima las afirmaciones de Bieber diciendo que la empresa "siguió los procedimientos de aprobación adecuados" como hace siempre con "todos los demás productos con licencia".

Los artículos en cuestión, son unas sudaderas con mensajes como 'World Tour' -gira que el cantante ha tenido que cancelar por problemas de salud- y letras de algunas de sus canciones, como "Te extraño más que a la vida", de su canción 'Ghost', lanzada en 2021.

Aparte, en esta nueva colección también podemos encontrar una funda de móvil con esta misma frase e imágenes del cantante.

El ataque del cantante es un tanto sorprendente, pues la firma, cuyas siglas se refieren a Hennes & Mauritz, ya había lanzado colecciones con su imagen con anterioridad: como la que vendió en motivo de su anterior gira. En sus tiendas, también es habitual encontrar la cara de otros grandes artistas, como Ariana Grande o Billie Eilish.

Un año difícil para los Bieber

El último año no ha sido fácil para Justin Bieber, ya que sus problemas de salud le obligaron a cancelar una serie de conciertos y finalmente a suspender su gira mundial, lo que supuso un duro golpe para el artista.

Justin padece el síndrome de Ramsay Hunt, una afección rara causada por el virus varicela-zóster -sí, el mismo que nos causa la varicela de pequeños-. Una vez superamos esta enfermedad tan típica de la infancia, el virus queda latente en el cuerpo, pudiendo reaparecer en la adultez, afectando, normalmente, a un nervio de la zona lumbar y provocando dolor y un sarpullido que muchos conocemos como "culebrilla".

Sin embargo, en los pacientes que sufren este síndrome, el virus infecta un nervio cercano al oído, lo que provoca un fuerte dolor y la parálisis de parte del rostro. Si has tenido un herpes zoster, sabrás de lo que te estamos hablando.

En cualquiera de los casos, el tratamiento debe hacerse de manera urgente para evitar mayores complicaciones, como la neuralgia posherpética.

Por si la dolencia de Bieber no fuera poco, Hailey, su mujer, sufrió un ictus a principios de este año.