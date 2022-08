El increíble look (¿con mensaje?) de Taylor Swift en los MTV VMA 2022

Taylor Swift ha sido al protagonista absoluta de los MTV Video Music Awards 2022 y no solo por haberse llevado tres galardones, también por su espectacular y comentado look.

En una alfombra roja de lo más atrevida, la cantante ganadora de los premios al mejor vídeo del Año, el mejor vídeo en formato largo y la mejor dirección, por 'All Too Well', ha deslumbrado a todos con un minivestido tipo joya, lleno de cadenas de pedrería, de Óscar de la Renta. Taylor, además, lo ha conjuntado con unos tacones metalizados de Christian Louboutin con joyas de Lorraine Schwartz.

Al puro estilo Satine, de 'Moulin Rouge', al look de la cantante tampoco le han faltado unos clásicos labios rojos que contrastaban con una sombra de ojos de lo más actual, llena de pegatinas brillantes -muy 'Euphoria'-.

Para el pelo, un recogido con moño bajo que ha dejado el cuello tipo halter a la vista, todo un acierto.

Taylor Swift | Gtres

Un posado, varios mensajes

Aparte de mostrar sus tonificadas piernas y su esbelta figura, Swift ha aprovechado su posado en el photocall de este evento para acabar con los rumores de compromiso con su novio Joe Alwyn, ya que no ha lucido anillo en el dedo anular.

Pero los fans acérrimos de la cantautora se han fijado en otro posible mensaje de su outfit, puesto que les recordó al que llevó en estos mismos premios hace 13 años. En esa ocasión, Swift fue noticia por el feo que le hizo Kanye West, quien interrumpió su discurso de agradecimiento.

Sin embargo, la artista de Pensilvania no ha hecho ninguna mención al rapero en sus discursos de este año. Es más, Swift ha querido destacar que las mujeres tienen cada vez más peso en cada uno de los ámbitos de la industria musical; en esta edición de los MTV VMA había 4 directoras de videoclips nominadas.

La cantante también ha anunciado que lanzará un nuevo disco el próximo 21 de octubre que se titulará 'Midnights'. Este, al fin, estará compuesto por canciones nuevas y no temas regrabados.

Otros looks espectaculares

Como hemos dicho antes, en la alfombra roja de los MTV VMA 2022 hemos visto looks muy atrevidos que nos han encantado. Anitta, ganadora del premio a Mejor vídeo latino -gracias a su canción 'Envolver'-, ha elegido un vestido largo rojo, de la firma italiana Schiaparelli, con un escote irregular que deja a la vista uno de sus pechos, tapado solamente por unos pocos hilos.

Anitta | Gtres

La modelo curvy Ashley Graham también ha deslumbrado con un vestido negro drapeado cut-out increíblemente sexy, a la vez que elegante, de la marca Houghton.

Ashley Graham | Gtres

Por último, Becky G, con un vestido de Zuhair Murad, lleno de dibujos relacionados con la astrología hechos con pedrería. Sus enormes aberturas laterales le daban el toque atrevido a una prenda que, de frente, podría parecer algo clásica.