¿Te gusta como te queda el pelo cuando llevas las gafas de sol? Esta es tu diadema perfecta

Se ha acabado ir con las gafas de sol en el pelo al anochecer y sentirte un poco ridícula, solo por no estropear tu peinado. ¿Qué me dices de los enredos y los tirones? Si llevas gafas de sol tipo aviador, de esas que son metálicas y que las almohadillas de la nariz son blanditas de silicona, seguro que te has encontrado con más de un enredo y tirón de pelo porque se te ha enganchado algún cabello en el pequeño tornillo que los une.

Si usas gafas de sol de pasta, ese problema no lo tendrás, pero alguna que otra vez seguro que se te ha enganchado el cabello en las bisagras de las patillas o te has dado un pequeño golpe y te has clavado las gafas en la cabeza. Y es que, aunque nos resulte muy práctico colocarnos las gafas en la cabeza y, lo que es mejor, el aspecto que nos aporta ese peinado, no están diseñadas para ser un complemento del cabello.

¿Recuerdas cuando eras pequeña y oías eso de "para presumir hay que sufrir"? Pues olvídate de ese viejo dicho y abraza el siglo XXI. Con él no solo ha llegado nuevas -y tan necesarias- corrientes de pensamiento, sino que también se ha desarrollado el ingenio y los nuevos tiempos han traído consigo varios inventos para solucionarnos la vida -o al menos la melena-.

La diadema efecto gafas de sol

Las diademas tradicionales suelen tener forma redondeada para adaptarse bien a tu cabeza y que quede bien ajustada. Además, suelen tener una serie de púas en todo el arco para peinar tu cabello hacia atrás y que quede bien sujeto.

Lo bueno de colocarte las gafas de sol en el pelo es que te recoge un poco la melena por los laterales, de modo que te aparta el pelo de la cara, pero no te chafa la parte superior de la melena estropeándote la raya o el flequillo, ni te ensucia el pelo. Pero como ya hemos comentado, usar las gafas de sol como diadema no es el complemento más inteligente para cuidar tu cabello y tu cuero cabelludo.

Ahora ya no tienes por qué preocuparte, la diadema perfecta para sustituir las gafas de sol ha llegado al mercado: es de plástico, tiene forma cuadrada, es muy económica y puedes encontrarla en diversas plataformas de compra online.

En amazon tienes varias opciones, como este par de color café y caramelo por menos de 15 euros.

Diademas cuadradas | Amazon.com

Si prefieres un surtido de colores, puedes encontrar los que más te gusten en este enlace de Aliexpress. La unidad sale por 1,85 euros.

Diadema cuadrada de colores | AliExpress.com

La diadema ideal para pelo rizado

Ahora que está tan de tendencia el método curly, y que en NovaMás ya os hemos explicado trucos para llevarlos siempre bien peinados, esta diadema será tu gran aliada.

No solo sirve para simular el efecto de las gafas de sol, sino que si tu cabello es rizado, podrás usarlas para retirar la melena de tu rostro sin que los rizos de la parte superior de tu cabeza se vean afectados.

Esta diadema es fantástica para melenas muy voluminosas o de cabellos muy gruesos.