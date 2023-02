El abrigo de Primark con el que Paula Echevarría combate el frío: Te contamos dónde conseguirlo

Los abrigos de pelo son la gran tendencia de este invierno, lo acabamos de ver en el street style de la Semana de la Moda de Copenhague y lo seguiremos viendo en el resto de pasarelas que están por venir: Nueva York, Londres, Milán y París.

A pesar de estar en todos los escaparates, no les hemos prestado la atención que merecen hasta que no ha llegado el frío de verdad. Estos "mulliditos" abrigos son ideales para los días más duros del invierno, ya que están hechos de un material suave, confortable y calentito.

Y no solo aíslan del frío, también aportan estilo y personalidad a cualquier look. Ejemplo de ello es el último post de Paula Echeverría en Instagram, en el que luce un precioso abrigo de pelo -sintético-, blanco, que convierte un outfit básico -vaqueros y jersey liso- en uno en tendencia.

¿De dónde es el abrigo de Paula Echevarría?

El abrigo de pelo de la actriz e influencer es de Primark, empresa con la que ya lleva tiempo colaborando y con la que lanzó uno de los abrigos más vendidos del otoño: uno de paño de color rosa.

Que sea de la firma de origen irlandés, quiere decir que se trata de una prenda low cost, asequible para muchas de nosotras. Pero, lamentablemente, esta prenda no aparece en su página web.

Copia el abrigo de Paula Echevarría

Si te has enamorado de la prenda de abrigo de Echevarría, tenemos una buena noticia para ti: sabemos dónde encontrar un diseño parecido y económico. Porque sabemos que, cuando te entra algo en la cabeza, no vas a parar hasta conseguirlo.

En la línea MOTF de Shein venden una cazadora de pelo muy parecida, por 54 euros. Es corta, con solapas y de pelo largo.

Abrigo de pelo sintético | Shein

¿De dónde es el resto de look de Paula?

Si lo que te gusta es el look de Paula, también puedes copiarlo de forma fácil. Se trata de un "total look navy" o, lo que es lo mismo, un conjunto de color azul marino, compuesto por un vaquero de Mango recto y un jersey de la tienda multimarca de Madrid Cool The Sack, la cual también tiene como clienta a otra de nuestras referentes en cuanto a estilo: Alice Campello.

Para completar el outfit, Echevarría luce un collar dorado tipo choker y unas gafas de sol de su colaboración con la firma Hawkers&Co. Se trata del modelo Long Island Black y cuestan 79,99 euros.