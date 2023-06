Susana Molina enseña 4 looks de SHEIN para brillar este verano

Susana Molina necesita ayuda para escoger los looks de su grabación. Aunque su primer estilismo le gusta, tiene tantas opciones de sus compras en SHEIN que quiere ver cómo le quedan todos. ¡Se marca un haul improvisado de lo más original! ¿Con cuál te quedarías?

Shorts y top

Susana Molina con shorts y top de SHEIN | SHEIN

Un bonito top de tirantes y unos shorts vaqueros con efecto desgastados son perfectos para cualquier ocasión. Con estos dos prendas básicas consigues un fondo de armario. ¡Añádele distintos complementos y mira cómo cambia!

Vestido de crochet

Susana Molina con vestido de croché de SHEIN | SHEIN

¡Wow! Susana nos deja con la boca abierta con este vestido largo de crochet que marca su silueta. El color verde esmeralda enamora a primera vista. Además, las gafas de sol de aviador y el bolso de mano naranja ponen el broche de oro al look. Para matrícula de honor.

Vestido efecto dos piezas

Susana Molina con vestido efecto dos piezas de SHEIN | SHEIN

Simplemente espectacular. La influencer sorprende con un vestido efecto dos piezas en color teja. La parte superior la conforma un croptop de manga larga con aberturas en los brazos, mientras que la parte inferior es una falda larga con abertura lateral para lucir pierna. La unión de las dos piezas con las cintas le da un toque de lo más cañero. ¡Puntazo!

Conjunto crochet dos piezas

Susana Molina con conjunto dos piezas de SHEIN | SHEIN

¡Ideal! Susana está que se sale con este conjunto dos piezas de crochet con tonos naranjas, beiges y blancos. El top de tirantes por encima del ombligo y las ondas que hace su diseño le dan un toque de lo más veraniego. Además, la falda le da mucha elegancia con su cinturilla ancha y el corte evasé en el bajo a la altura de los tobillos. ¡Un acierto seguro!

