Si quieres saber quién es Lucía Bellido (@labelliido), nada mejor que visitarla en su hogar. En ‘Homies By SHEIN’, la influencer nos recibe en su casa en un momento algo apurado. Está a punto de marcharse de viaje con su amigo Ceci ¡y no tiene la maleta hecha!

“Me voy este fin de semana con Ceci”, nos explica. “Estoy muy agobiada, necesito unos días de relajación. Tengo muchísimas ganas de hacerme una maleta en condiciones. Soy la típica que siempre la cargo de cosas, luego no la puedo cerrar, y me echo más cosas de lo que realmente necesito”.

Consciente de que a veces llena la maleta de más, nos pide ayuda en un súper haul de SHEIN para elegir qué productos llevar. Finalmente, la instagramer opta por estos ocho imprescindibles de SHEIN:

1. Vestido negro básico

SHEIN Unity Vestido tank tejido de canalé de muslo con abertura | atresplayer

Para empezar, no puede faltar un vestidito negro básico que nos pueda resolver cualquier plan veraniego. "Ya sabéis que soy muy básica", admite son sorna Lucía Bellido.

2. Top de ganchillo

Lucía Bellido con top de croché y minifalda de SHEIN | SHEIN

Si hay un tejido de moda este verano es el ganchillo. Este top tan mono de ganchillo blanco y negro queda muy bonito puesto y podremos conjuntarlo con cualquier look.

3. Gafas de sol

Gafas de sol negras de SHEIN | atresplayer

“Como quiero ir a la playa, no me pueden faltar unas gafitas de sol negras”, dice Lucía Bellido. Y tiene muy buen criterio: son uno de esos complementos imprescindibles en el bolso playero0.

4. Top blanco básico

Lucía Bellido revela los 8 productos SHEIN que no pueden faltar en su maleta de viaje | atresplayer

Lucía se mantiene fiel a los básicos de verano. Para complementar el vestido negro, este top blanco es ideal. Una prenda imprescindible y muy fácil de conjuntar.

5. Pantalón corto con estampado geométrico

Lucía Bellido con un conjunto playero de SHEIN | SHEIN

Siguiendo con el blanco y el negro como hilo conductor, Lucía Bellido escoge este pantalón “súper bonito y súper fresquito”. Perfecto para ir a la playa.

6. Auriculares inalámbricos

Auriculares inalámbricos de SHEIN | atresplayer

No solo se trata de preparar ropa y complementos, también tenemos que acordarnos siempre de llevar en la maleta accesorios para el viaje. Lucía Bellido se ha pillado por SHEIN unos auriculares muy top, ¡pero es que además ha comprado un segundo par para que Ceci no le robe los suyos!

7. Secador de pelo

Secador de pelo de SHEIN | atresplayer

“En mi lista de deseos tenía un par de cositas y una de ellas es este secador, que como veis no ocupa prácticamente nada”. Pues con lo poco que cuesta y lo poco que ocupa… ¡a la maleta!

8. Botella grande de agua

Lucía Bellido flipa con su nueva botella de agua de SHEIN | atresplayer

Lucía Bellido admite que ella no lo cumple, pero debería beber dos litros de agua al día: “Me quiero obligar a hacerlo y por eso me he cogido esta botella”. Por suerte, en SHEIN han sido rápidos con el envío y le ha llegado justo a tiempo para añadirla a la maleta.

Lucía Bellido: “Estoy encantadísima con SHEIN”

La influencer nos confiesa que es una fan incondicional de SHEIN: “Me encantan las cositas que me he pedido. Es una locura todo lo que hay. La variedad de productos es impresionante, porque no tienen solo ropa: tienen todo tipo de productos para el hogar, maquillaje, dispositivos tecnológicos… ¡Y todo a precios muy asequibles!”

Lucía Bellido nos cuenta que otra cosa que le flipa es que “la app es muy sencilla de utilizar: escoges varios productos que te gusten, los colocas en una lista de deseos y los puedes comprar cuando a ti te dé la gana. Incluso calculas el total de lo que te quieres gastar incluyendo el envío, los descuentos y las promociones. Además, puedes dejar comentarios de cualquier producto”.

Aprovecha las Summer Sales de SHEIN con el descuento de Lucía Bellido

Durante las Summer Sales de SHEIN podremos disfrutar de un montón de ofertas especiales y envío gratis a partir de 19 euros por tiempo limitado. Para animarnos a no dejar pasar esta oportunidad, Lucía Bellido nos comparte un cupón con código de descuento SHEIN: labelliido. Así podremos montarnos nuestro haul en casa con productos SHEIN. ¿Te animas?