Lucía Bellido trae 5 looks de SHEIN que necesitas en tu armario

La influencer está a punto de arrancar una grabación, pero ha traído tanta ropa que no sabe qué modelito escoger. Como quiere estar perfecta, se prueba distintos looks de SHEIN para que le ayuden a elegir el definitivo.

Lucía trae un total de 5 looks con estilos diferentes entre sí. Toma nota de todas las prendas para combinarlas este verano. ¿Cuál es tu outfit favorito?

Vestido negro midi

Lucía Bellido con vestido negro midi de SHEIN | SHEIN

Un vestido de canalé negro con corte midi por la rodilla y abertura lateral. ¡Un toque sexy y sencillo a la vez! Además, es de tirantes y con escote scoop, ideal para los meses más calurosos. ¿Qué os parece? Tiene un rollazo increíble para llevarlo con unas sneakers.

Top de croché y minifalda

Lucía Bellido con top de croché y minifalda de SHEIN | SHEIN

¡Un fondo de armario! Lucía Bellido trae una minifalda de tubo negra que conjunta con un croptop de croché blanco y negro. Puede ser una opción de lo más elegante para un cualquier evento informal. ¿Te convence?

Conjunto playero

Lucía Bellido con un conjunto playero de SHEIN | SHEIN

Lucía nos sorprende con un look playero de lo más casual formado por una camiseta blanca de tirantes, unos shorts fresquitos con tejido etnic, una diadema para el pelo y un bolso de rafia. ¡Ideal! Aunque no es lo que están buscando para la grabación... toca un nuevo cambio.

Top y shorts

Lucía Bellido con top y shorts de SHEIN | SHEIN

¡Nos encantan los estampados! La influencer nos sorprende con un colorido top de tirantes al cuello, con print geométrico y un buen escote. Lo combina con unos shorts negros de talle alto que hacen una figura espectacular. ¿Te gusta?

Vestido de tirantes de rayas

Lucía Bellido con vestido de rayas de SHEIN | SHEIN

¡Rompedora! Este vestido de rayas y tirantes de largo midi, por debajo de las rodillas, nos deja con la boca abierta. Además, la abertura lateral en la pierna y su tejido ajustado hace que sea súper elegante y sexy a la vez. ¡Un triunfo seguro!

Si no te quieres perder todos los tips que Lucía Bellido compartió con nosotros en 'Homies by SHEIN', no te pierdas el programa completo.