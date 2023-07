Haul SHEIN de vestidos y complementos con Rocío Camacho

En ‘Homies By SHEIN’, Rocío Camacho (@rocioccamacho) nos recibe en su casa algo acelerada: “Tenemos drama: tengo un evento muy importante y no sé qué ponerme. He hecho un pedido a SHEIN y no me decido por el look. Necesito vuestra ayuda”.

No es tarea nada fácil, ya que la influencer es toda una fan de SHEIN y cuenta con muchísimos productos, hasta el punto de que afecta a la convivencia con su novio: “Vivo con Guille desde hace un año y algo, y hay un problema, que es que no cabe. Con el tiempo he tenido que buscar una solución, y esto él no lo sabe: buscar una casa nueva”.

Para que podamos decidir mejor qué looks le favorecen más, la influencer hace un súper haul de SHEIN para elegir qué ponerse. Finalmente, la instagramer opta por estos vestidos SHEIN:

1. Vestido con estampado de mármol

Vestido con estampado de mármol SHEIN | atresplayer

La primera opción de Rocío Camacho es un llamativo vestido de tirantes verde oscuro con estampado de mármol vinculado con aro delantero: “Es una auténtica maravilla, ¡y no sabéis como queda!”

2. Vestido burdeos con abertura

Vestido burdeos con abertura SHEIN | atresplayer

Su segunda prenda es muy sencilla, pero favorecedora: un vestido color burdeos de tirantes de muslo con abertura.

3. Vestido negro de espalda abierta

Vestido burdeos con abertura SHEIN | atresplayer

Rocío define este vestido de espalda abierta de muslo con abertura como el “más yo posible”: “Es súper básico. Con un buen tacón y un buen pendiente creo que va a quedar perfecto para un evento de verano”.

4. Vestido vaquero

Vestido vaquero SHEIN | atresplayer

Este vestido mezclilla con bolsillo con solapa con botón forma parte de la colección SHEIN Petite y es todo un acierto para los meses de verano.

5. Vestido floral de tirantes

Los motivos florales nunca pueden faltar en la maleta durante la época más calurosa del año. Este vestido de tirantes con cordón de espalda abierta es todo lo que necesitas para un look más casual.

Vestido floral de tirantes SHEIN | atresplayer

Dispositivos SHEIN para el hogar

Además de ropa, Rocío Camacho nos muestra numerosos accesorios y dispositivos SHEIN que tiene en su casa. En verano no puede faltarle un humidificador: “Con la sequedad del ambiente, el aire acondicionado y este calor me viene muchísimo mejor para maquillarme”.

Otro de los aparatos que no pueden faltar en su maleta es un rizador de pestañas “para darle mucha más profundidad a la mirada”. Tampoco puede faltarle una plancha para rizar el cabello, su secreto para conseguir unas ondas perfectas.

Rocío Camacho: “Es una locura la variedad de SHEIN”

La influencer se muestra como una fan incondicional de SHEIN: “Yo compro en SHEIN tanto a través de la app como a través de la web porque es súper sencillo y súper práctico. En un par de clicks desde donde estés, lo recibes en casa y listo. Es una locura todo lo que hay, la variedad de tallas que tienen, desde la XS a la 5XL. También hay artículos para el hogar, para mascota, productos de belleza, dispositivos tecnológicos… ¡Y todo esto a precios muy asequibles!”

App SHEIN | atresplayer

Rocío Camacho nos cuenta que otra funcionalidad que le encanta es que cuando compras un producto “la app de SHEIN te permite colocarlo en una lista de deseos y comprarlos en otro momento. Además, puedes calcular el total de lo que te vas a gastar incluyendo el envío, descuentos y promociones. Lo colocas en una lista de deseos y lo puedes comprar cuando a ti te dé la gana. Incluso calculas el total de lo que te quieres gastar incluyendo el envío, los descuentos y las promociones. Además, puedes dejar comentarios de cualquier producto”.

