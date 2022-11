Verdeliss cuenta que sufrió un aborto espontáneo antes de tener a Deva, su octava hija

"Sentí que mi duelo no era autorizado". Estas duras palabras son parte del mensaje que ha querido lanzar Verdeliss desde su cuenta de Instagram para concienciar sobre la pérdida gestacional y perinatal. Así, la madre de 8 niños ha contado que antes de tener a Deva, su octava hija, sufrió un aborto espontáneo. Y lo ha hecho con un vídeo en el que se ve cómo se enteraron de su embarazo y cómo vivieron la pérdida del bebé.

La influencer ha meditado sobre si debía compartirlo o no con sus seguidores "me planteé mucho si subir esto…supongo que en su momento me arrolló la culpa, la tristeza y pensar que de alguna manera, con 7 hijos más y durante un primer trimestre, mi duelo no era autorizado".

En su mensaje, Verdeliss ha explicado que, según la estadística "entre el 10 y el 25% de los embarazos terminan en forma de aborto espontáneo. Y asimismo más allá del segundo trimestre uno de cada 50 embarazos termina con la muerte intrauterina, mientras que 4 de cada 1.000 nacidos mueren durante el parto o a los pocos días de nacer".

"Así que desde aquí os abrazo, también me pasó. También sentí culpa, tristeza y angustia…mucha angustia. Os acompaño y entiendo. Y por si os queréis desahogar, os cuento que hacer existir este trocito de vida no sólo en mi, también proclamarlo al mundo…ha sanado un poquito la herida", continúa diciendo.

Verdeliss decide contar también que "Deva no es un bebé arcoíris, es nuestro bebé Luna. Porque recuerdo llorar la pérdida mimetizada con un cielo vacío. Vacío como sentía mi cuerpo. Y la noche en que se concibió Deva, ahí estaba…una luna llena. Preciosa, completa. Me dije que era una señal y le pedí a la luna que no me defraudase. 9 meses después llegó ella pero nunca, nunca, olvidaremos a su hermanitx no nacido".

