Sofía Suescun se quema con su moderna cocina: "Soy lo peor, no sabía que se me fuera a poner así"

Sofía Suescun compartía con sus más de 1,3 millones de seguidores en redes, a través de sus historias de Instagram, el accidente que había sufrido el pasado domingo mientras cocinaba una tortilla de patatas.

Al parecer, la influencer se habría quemado el brazo mientras cocinaba este delicioso plato. Segundos después de este suceso, publicaba en sus redes una fotografía en la que se podía apreciar una gran rojez en la zona del brazo en la que había sufrido este percance.

Días más tarde, tras haber dejado preocupados a sus seguidores, Sofía reaparecía en redes para publicaba en sus stories dos fotografías a modo de comparación, en la que se puede apreciar la evolución de la herida.

Junto a la imagen que muestra su estado actual, Suescun se quejaba diciendo: "Soy lo peor, no sabía que se me fuera a poner así, encima me duele", confesaba mostrando una gran marca roja, junto a una serie de emoticonos que expresan preocupación.

Finalmente, Sofía preguntaba a sus seguidores su opinión al respecto, ya que parece dudar de si debe ir o no al médico. Tiene miedo de que pueda ser más grave de lo que parece: "¿Creéis que se me ha infectado?, terminaba escribiendo en redes, mostrándose preocupada.

Por el momento no ha actualizado cómo está, aunque el pasado jueves la pudimos ver posando junto a su chico Kiko Jiménez en los Premios Ídolo, organizados por la influencer Dulceida, de manera que parece que no ha pasado a ser algo más grave.

