La sincera reflexión de Cristina Pedroche sobre la amistad y las relaciones reales: "No necesito 200 amigos"

Este miércoles 11 de enero, Cristina Pedroche hacía uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores una imagen suya que acompañaba de un texto muy especial. La presentadora daba comienzo a su reflexión recordando un reencuentro con el que parece ser un buen amigo suyo: "Es una persona única, de esas que según miras sabes que hay pocas en el mundo. Que a través de sus ojos te muestra una bondad, una sensibilidad y una inocencia preciosa", ha comentado.

"Después de muchos años", la madrileña ha vuelto a ver a esta persona y parece que han vivido un reencuentro de lo más emotivo: "Al abrazarnos he sentido una seguridad pasmosa, me ha transmitido una paz increíble", ha explicado. Un momento que Pedroche vivió con tanto entusiasmo que cuando su amigo se fue, ella se quedó en el lugar "como sonriendo de la buena energía que me ha dejado".

Cristina Pedroche puso el broche final a su texto con un párrafo que define a la perfección el tipo de amistades que la colaboradora de 'Zapeando' quiere ahora mismo en su vida: "Hay muchos tipos de amigos, pero yo ahora mismo solo quiero los que me miran de verdad, los que van más allá. No soy una persona que necesita 200 amigos y estar con ellos todo el día, pero sí que necesito que cuando esté con ellos, aunque sea una vez al año, sea de verdad", ha explicado.

A modo de conclusión, ha añadido: "Yo ahora solo quiero relaciones reales. Para mí, las únicas que cuentan". Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie y que algunos como Violeta Mangriñán no han dudado en comentar: "El final del texto no puede representarme más".