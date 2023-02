El significado del tatuaje que se ha hecho Laura Escanes por 'El Desafío'

Laura Escanes está dejando el listón muy alto cada semana en las pruebas de 'El Desafío'. El programa de Antena 3 exige a sus participantes la máxima concentración y mucho entrenamiento para superar sus retos.

Así, en programas anteriores, la influencer nacida en Barcelona dejó a todos alucinados con su destreza en la batería. Del mismo modo, en la última edición tuvo que saltar sobre plataformas inestables en el aire, pero, además, reveló un detalle que no pasó desapercibido para los presentes y la audiencia. Y es que, la modelo enseñó el último tatuaje que se ha hecho y ha sido en honor a este programa.

Laura quiso dejar marcada en la piel de su brazo derecho la marca que consiguió en apnea en una de las pasadas pruebas, que fue de 3 minutos y 40 segundos, un tiempo a tener en cuenta para una persona que no se dedica constantemente a este entrenamiento, y que dedicó a su hija ya que soñó que se caía y con su tiempo de apnea no conseguía rescatarla.

"Creo que es de las pruebas más difíciles a nivel mental y físico @eldesafioa3 pero de las más bonitas e intensas también. Aquí os dejo unos vídeos para ir calentando motores", escribió Laura en su Instagram antes de la prueba.

Eso sí, este tatuaje no es el único que tiene la escritora, pues por todo su cuerpo tiene muchos más como un planeta, la palabra "mía" en honor a su expareja, Risto Mejide, las letras H y A del brazo, por sus mejores amigas, el título de la canción de Adele 'One and Only', la frase 'aprender a perder' o la fecha de nacimiento de su hija, entre otros.