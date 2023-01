Shakira "le ha tirado beef" a Piqué en su nueva canción, ¿qué significa?

Shakira lo ha vuelto a hacer, su último single con Bizarrap 'BZRP Music Sessions #53' se ha convertido en un hit que está batiendo récords en las plataformas de reproducción musical, y en redes sociales nadie habla de otra cosa, ayer #Shakira se convirtió en Trending topic mundial.

No es para menos, pues todas estaremos de acuerdo que el nuevo tema de la colombiana está cargado de pullas que dirige a Gerard Piqué -con quien mantuvo una relación sentimental de 12 años y quien se convirtió en padre de sus dos hijos- y a la pareja actual de este, Clara Chía.

Muchísimos usuarios de las redes sociales afirman que "Shakira le ha tirado beef" a Piqué con su nueva canción, ¿pero qué significa exactamente? En este artículo de NovaMás te contamos qué quiere decir esta expresión que hace 24 horas que está llegando al gran público.

Mensajes velados de la canción de Shakira

El nuevo hit de Shakira es una canción repleta de pullas que la colombiana lanza como dardos a Piqué, a quien hace alusión explícita de manera ingeniosa "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

La misma técnica utiliza para hablar de la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, de quien dice "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú, pa' tipos como tú".

Indirectas que se combinan con reproches directos como en el inicio de la canción cuando dice "Tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión"; en el pegadizo estribillo "Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú", o cuando afirma "Te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

Las redes elogian el beef que le ha lanzado Shakira a Piqué

Estas recriminaciones han levantado ampollas en las redes sociales, mientras que muchos usuarios critican las consecuencias que una canción tan viral como esta pueda tener en los hijos de la pareja, otros muchos han comentado lo orgullosos del "beef" que le ha lanzado Shakira a Piqué.

Sin embargo, no podemos dejar de lado a toda esa parte de la comunidad que no tiene ni idea qué quiere decir "tirar un beef".

Además de la traducción literal del inglés en la que se entiende "beef" como "carne", tiene un sentido figurado que se entiende como ser agresivo con alguien, iniciar una pelea. Vamos, que se podría entender como lanzar un apetitoso bocado a alguien hambriento esperando la reacción lógica: que se acerque a comerlo.

Habitualmente este término se emplea cuando nos referimos a una pelea -física o verbal- entre dos cantantes de rap, trap o hip hop cuando uno difama al otro y este le responde. Sin embargo, en la actualidad se está extendiendo su uso al habla cotidiana y hace referencia a las indirectas, pullas, reproches que puede lanzarle una persona a otra.