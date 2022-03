Rozalén perdía a su padre, Cristóbal Rozalén, una de las personas más importantes de su vida el pasado 17 de febrero, en Albacete, a causa de haber sufrido un infarto. La cantautora se mostraba devastada ante esta situación y dedicía comunicar su muerte a través de sus redes sociales: "Acaba de morir mi padre… Que nunca dejó de cogerme en brazos", escribía en el pie de foto junto a una fotografía en la que aparecía con sus progenitores.

Ha pasado un mes desde que ocurrió este terrible suceso, y hemos podido ver a la cantante reaparecer en sus redes sociales para dedicarle un emotiva carta en la que comenzaba escribiendo: "Padre mío…Un mes sin ti".

Continuaba expresando cómo se siente: "Siento que me han arrancado parte de la raíz del árbol que me sostiene. Y siento que de esto no me voy a curar. Que aún me dura el golpe en el pecho y el temblor en las manos. Como si el pequeño resquicio que quedaba de mi infancia definitivamente hubiese terminado…".

"Te has ido de golpe, en la madrugada de una noche de luna llena. Te has ido en silencio sin conocer la muerte, a la que tanto temías. Ahora empatizo más con el dolor, porque me parecen ya tan crueles las leyes naturales de la vida… Se me ha helado un trocito de corazón tras el beso en tu frente fría mientras acariciaba tu cabello, como cuando era una niña", añadía.

"Me has regalado los cuatro últimos días de tu vida y no paran de rondarme los mensajes que me lanzabas, como si vinieras a despedirte, como si uno intuyera que está en el tiempo de descuento: 'Llevas diez años de trabajo maravillosos María, pero los diez próximos serán mejores aunque yo no los vea…', 'no dejes de escribir que le haces mucho bien a la gente', 'tu hermano y tú siempre unidos', 'qué especial eres al mundo', 'qué orgullo teneros como hijos', 'qué feliz he sido estos días'…", seguía recordando poniendo a todos sus seguidores la piel de gallina con sus palabras.

A continuación se dirigía de nuevo a Cristobal para explicarle: "El Francis y yo cogimos una flor de cada ramo, de cada corona que te trajeron para secarlas y recordar siempre cuál debe ser nuestro camino. No cabían padre. No éramos nosotros los únicos que nos sentíamos huérfanos porque eras el hombre que más 'Te quiero' decías y lo sentías de corazón. Amabas de verdad… Que hasta en tu despedida hubo abrazos de reconciliación…".

Rozalen trataba de despedirse, prometiéndole a su padre seguir hacia delante: "Te voy a echar muchísimo de menos padre. Pero, aún con esta tristeza te prometo que seguiré haciendo de mi camino algo extraordinario. Porque tú amabas la vida y cada uno de mis pasos te lo pienso dedicar. Porque si a mí me duele el mundo es porque a ti te dolía. Y tengo tu boca, tu único hoyuelo y tu apellido es mi nombre. Porque voy a esforzarme en ser mejor persona para parecerme más a ti y así marcharme algún día como tú te has ido: recogiendo todo el amor que sembraste. Porque tú querrías verme alegre, gigante, humilde, feliz".

"Qué gran privilegio ser tu hija. Te amo y te amaré siempre papá. 'Más que a los pájaros colorines y al pan tostao'", terminaba escribiendo. "Tu hija. Tu María", se despedía con estas últimas desgarradoras palabras.

