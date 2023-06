Raquel Perera confiesa en qué punto está con Alejandro Sanz mientras "se abre al amor"

Raquel Perera se dejaba ver este sábado en la gala solidaria que había organizado la Fundación Bertín Osborne con el objetivo de recaudar fondos para esas familias que tienen niños con discapacidad. La escritora no dudó en apoyar a su amiga Fabiola y acudió a esta cita tan especial en la que atendió a los medios de comunicación y desveló en qué punto se encuentra Alejandro Sanz tras sus polémicas.

Raquel nos confesaba que "Alejandro y yo hemos decidido ser amigos porque así lo creemos, que es mejor para nuestros hijos y, además, también para nosotros" y nos aseguraba que no le incomoda que le pregunten por el porqué: "Alejandro forma parte de mi vida, lo ha formado siempre y es una persona que vuelvo a repetir, tiene mucha trascendencia en todo lo que hace y dice. Cualquier cosa al final me salpica".

Eso sí, Raquel nos confesaba que le desea lo mejor al padre de sus hijos, a quien dedica unas bonitas palabras: "Siempre lo he dicho: es un excelente padre y un magnífico artista".

Alejandro Sanz en su último concierto | Gtres

¿Está abierta al amor? Raquel nos confesaba que sí aunque también nos explicaba: "Me ha costado mucho volver a enamorarme de mí. Estoy feliz, lo he conseguido más o menos y ahora que llegue lo que tenga que llegar. Estoy abierta a cualquier ilusión, claro que sí" y dejaba claro que "no creo en el príncipe azul, no".

Minutos más tarde, preguntábamos a Raquel sobre el supuesto impago del cantante en sus propiedades en Miami y nos aseguraba que "yo eso no sé nada de eso". Tal y como se ha publicado, el cantante se enfrentaría a una condena de tres millones de euros, pero la psicóloga "no tengo ni idea. Es que vamos, ni me suena". Tanto es así que se aferraba a que puede ser información errónea y todo forme parte de un malentendido: "es que ni si quiera sé si eso es cierto".