¿Quién es Jessica Goicoechea? La modelo que estaría saliendo con Marc Bartra

Lo han confirmado. Marc Bartra publicó -por error- un vídeo en Instagram Stories en el que aparecía besándose románticamente con Jessica Goicoechea. Unas imágenes que hacen oficial un rumor muy comentado desde hace meses: el futbolista y la modelo han comenzado algún tipo de relación.

Pero, ¿quién es Jessica Goicoechea? ¿Por qué se la conoce? A continuación hacemos un repaso al perfil de esta joven polifacética con una carrera de éxito en el mundo de la moda.

¿Quién es Jessica Goicoechea?

Jessica Goicoechea, nacida en Barcelona el 22 de noviembre de 1996, es una de las influencers más populares de España, contando, actualmente, con 1,7 millones de seguidores en Instagram y casi 73 mil en TikTok.

Sus atractivos rasgos, su tonificada figura y su estilo extremado y único a la hora de vestir, la han convertido en todo un icono en el mundo de las it girls, siendo un perfil muy diferenciado del resto de jóvenes que viven de las redes sociales.

Modelo, diseñadora y empresaria

Sin embargo, la joven catalana no destaca solo por su faceta de influencer, también lleva años haciéndose un nombre en el mundo de la moda.

De adolescente, comenzó a trabajar como modelo, una profesión que, a pesar de su envidiable físico, le costó conseguir; su altura, algo menos de 1,70 m, le cerró las puertas de muchas agencias en sus inicios.

"Las redes sociales han hecho cambiar el mundo de la moda, por lo que las mismas agencias que antes me rechazaron han tenido que adaptarse y cambiar sus estrategias", explicó en una ocasión a la revista Marie Claire.

Una vez se consagró como una de las maniquís más deseadas por las marcas, en 2019, Goicoechea se convirtió en empresaria creando su propia firma, GOI, en la que ella misma hace de diseñadora.

"Mi estilo no se reflejaba con la mayoría de las marcas existentes en este país. Mi estilo es más sexy y arriesgado y me costaba encontrar ropa que se ajustara a mis necesidades. Encontré un nicho de mercado que no estaba cubierto y nació GOI", explica en su web.

En su marca podemos encontrar ropa de deporte, tops y bikinis minúsculos, vestidos con transparencias y el famoso labial tonos nude.

Sus relaciones amorosas

La belleza de Jessica Goicoechea no solo ha cautivado a sus casi dos millones de followers, también a los rostros masculinos más deseados de nuestro país: como Arón Piper, con quien mantuvo una relación de casi dos años, o Mario Casas, con quien rumorearon que tuvo un breve romance, aunque nunca se confirmó.

Arón Piper y Jessica Goicoechea | Instagram Albert Mullor

Aunque, lamentablemente, su relación más recordada es la que tuvo con el ex de Paris Hilton, el modelo River Viiperi, quien fue acusado de dar una brutal paliza a Jessica durante el confinamiento. Fue a finales de marzo de 2020, cuando una patrulla de los Mossos d’Esquadra se presentó en el domicilio donde vivía la pareja y detuvo al joven ibicenco, mientras Goicoechea presentaba signos evidentes de violencia.

"Agradezco de todo corazón las muestras de apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. Todo este asunto ha sido puesto en manos de mis abogados, quienes son los que se encargan del asunto. Como se trata de un tema delicado y que pertenece a mi vida privada, os pido por favor que se respete mi intimidad. Muchas gracias a todos", escribió ella al recibir una avalancha de mensajes de ánimo.

Tras la supuesta agresión, Viiperi pasó a disposición del juzgado de guardia de violencia machista en Barcelona y consiguió libertad provisional por delito de lesiones, tras no declarar ni él ni la víctima.

