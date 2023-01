¿Quién es la familia de Elena Huelva? Su apoyo más importante durante su lucha contra el cáncer

Conmoción en las redes sociales por la muerte de Elena Huelva. Durante sus 4 años de lucha contra un sarcoma de Ewing, la influencer y escritora sevillana se ha convertido en un referente en la visibilización de esta enfermedad. La fuerza y optimismo que desprendía la llevaron a sumar casi un millón de seguidores en Instagram.

Aparte de sus seguidores, muchos famosos, como Paula Echevarría, Eva González, Aitana o Alejandro Sanz, han lamentado su pérdida estas últimas horas. Sara Carbonero ha hecho un post en el que recuerda lo mucho que la ayudó -pues la periodista también ha tenido que hacer frente a un cáncer- y Ana Obregón, especialmente afectada, pues Elena ha muerto por la misma enfermedad que se llevó a su hijo, ha publicado un texto que termina así: "Aless te cuidará seguro… No os olvidéis de mí".

Todos ellos han mostrado su apoyo a la familia, quienes no se han separado de su lado durante todo el proceso de la enfermedad: en lo bueno y en lo malo, siempre dándole la mano, tal como muestra la última publicación que hizo la influencer.

Así es la familia de Elena Huelva

Elena Huelva nació el 21 de mayo de 2002 en Sevilla. Fue la segunda hija de Manuel Huelva y Emi Palomo, quienes dieron una hermana y mejor amiga a su primogénita Emi. Cada uno de ellos ha tenido un papel fundamental en la corta vida de la influencer y han estado unidos a ella hasta el final.

Manuel Huelva

Su padre, Manuel Huelva, tiene un total de 11 publicaciones en su perfil, 10 de las cuales son dedicadas a su hija menor. La última la publicó el mismo día de su fallecimiento con un texto de despedida muy emotivo: "Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro 'no te suelto la manita…', nunca te la solté. Siempre mi amor. No la hay más buena. Ejemplo de buena persona, ¿se puede decir más? Te quiero y te quiero".

A pesar de no sea muy activo en las redes sociales, gracias a sus posts hemos podido ver que con su hija compartían la pasión por el fútbol o, más bien, por el Real Betis Balompié.

Emi Palomo

Tampoco se ha separado de Elena su madre, Emi, quien un par de semanas, ante la situación cada vez más crítica de su hija, decidió tatuarse "Elena" en el brazo para tenerla siempre con ella.

"La mejor de las mejores", dijo orgullosa la influencer en un story en el que mostraba el tatuaje recién hecho de su madre.

Story de Elena Huelva | Instagram @elenahuelva02

El último post del perfil de Emi Palomo es de mediados de diciembre. Una foto de ella y su hija tumbadas en la cama del hospital. "Parece que mirábamos las estrellas, mi Helen del alma, porque junto a ti cualquier sitio es mágico", reza el texto que acompaña la imagen.

Emi Huelva

Por último, su hermana mayor y mejor amiga, Emi quien la ha acompañado tanto a eventos y viajes, a los que acudía en calidad de influencer, como al hospital a recibir transfusiones, quimioterapia o a quedarse ingresada. Como ha dicho Sara Carbonero en su post de despedida, su hermana era “su mitad”, estaban muy unidas.

Emi tiene actualmente 26 años y, tal como indica en su perfil, tiene formación en marketing y publicidad y organización de eventos de moda y protocolo.

En uno de sus muchísimos posts en los que aparece con su hermana pequeña, Emi recuerda que es su "compañera de viaje" y que fue un "regalo que le dio la vida".

"Así somos, somos una, mi hermana Elena y yo. Siempre hemos estado muy unidas, pero es verdad que desde hace 4 años, desde que llegó la palabra cáncer a nuestras vidas, ahora somos una", añadió.