La publicación de Sara Carbonero que refleja lo importante que es el amor en todos los momentos

La noticia de la operación de urgencia a la que Sara Carbonero fue sometida este pasado lunes 21 de noviembre ha desatado la preocupación entre toda la crónica social.

Según adelantó Lecturas en exclusiva, tras pasar un fin de semana de lo más familiar, la periodista acudía a la Clínica Universitaria de Navarra y, después de someterse a una revisión, el equipo médico habría considerado que debía de pasar por quirófano de manera inmediata.

Un contratiempo de salud del que, por el momento, pocos detalles se conocen pero del que en la noche de este jueves Isabel Jiménez se pronunciaba, prudente y respetando la privacidad de su gran amiga, para asegurar que "sí, todo bien".

Ahora, hace apenas una hora, Sara Carbonero ha hecho por segunda vez uso de sus redes desde que trascendiera su intervención para compartir una nueva publicación a través de sus Instagram Stories.

Bajo un cover de la canción 'What Dreams Are Made Of', la periodista ha publicado un tierno vídeo de dos ancianos de lo más felices, derrochando amor y complicidad, bailando en una terraza y ha añadido un corazón blanco bajo el post.

Sara Carbonero publica un vídeo de dos ancianos bailando | Instagram (saracarbonero)

Una aparición en redes que se suma al bonito mensaje que horas más tarde de conocer la delicada noticia inmortalizaba a través de la música. Y es que, rompía su silencio con un pantallazo de la canción 'Poquito', de una de sus cantantes favoritas, Valeria Castro, que cuenta con una letra de lo más especial.

"Me vale con que quieras mirarme a los ojitos, yo me conformo con poquito, que tanto no necesito (...) Contener las ganas de volver a vivir hoy (...) No es fácil pero no se puede hacer como que no es importante", dice su estribillo.

