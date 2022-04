Oriana Marzoli se pronuncia tras su juicio contra Ylenia Padilla

Oriana Marzoli ha acudido este lunes a los juzgados de Madrid. La televisiva se enfrentaba a un juicio contra Ylenia Padilla tras demandarla por las duras amenazas que vertió contra ella.

Ylenia Padilla posando ante las cámaras | Gtres

Un juicio que no se ha podido celebrar ya que Ylenia ha decidido no presentarse. "No ha aparecido", comentaba Oriana a los periodistas que han acudido a la puerta de los juzgados. "Si no te da la gana de aparecer es por algo. De todas formas está muy claro todo, yo solamente tengo que enseñar un video donde ella está con las amenazas continuas y reiterando en varias ocasiones la paliza que me va a dar. No tengo nada más que decir, lo dejo en manos de la justicia".

Además, Oriana asegura que Ylenia no se ha puesto en contacto con ella para disculparse e insiste en que teme por su estado físico: "No, por supuesto. ¿Cómo se va a poner en contacto? No la quiero ni de cerca", "nunca existió un perdón por su parte y ya la denuncié en su momento y lo conté, y se lo perdoné, desistí del juicio porque la perdoné. Ahora una vez más una amenaza no porque obviamente temo por mi estado físico la verdad".

Marzoli asegura que desconoce la causa de la inquina que asegura que le tiene Ylenia: "No lo sé, pregúntaselo a ella porque no lo entiendo ni yo ni el resto de los mortales. No lo entendemos". Y añade: "Es que no la he hecho nada. Tú te puedes llevar bien o mal con una persona, lo que no se puede jamás es llegar a la violencia física. Nada justifica la violencia física, absolutamente nada. Y nunca ha existido un motivo real, entonces por ahí no hay que pasar y nunca hay que permitirlo".

¿Es cierto que Ylenia no está pasando por un buen momento? "No tengo ni idea de nada, lo único lo que sé es que he recibido amenazas hacia mi persona", respondía Oriana ante las cámaras.

Por su parte, el abogado de Oriana confirma que no han pedido una orden de alejamiento: "No, no hay porque ella vive fuera".