Nuria Bermúdez es operada de un tumor maligno de 4 centímetros

Nuria Bermúdez anunciaba en su cuenta de Instagram que se había tenido que someter a una operación debido a un tumor maligno de 4 centímetros que debían extirparle, con el fin de concienciar a las personas de la importancia de hacerse revisiones médicas frecuentemente.

"Quiero compartir con vosotros esto, porque hay veces que ciertas cosas pueden pasar desapercibidas o parecen estar en orden... y no ser así. Desde que tengo uso de razón he tenido una manchita en el cuerpo, una de esas 'señas de identidad'. Cuando he acudido a distintos dermatólogos, siempre obtuve la misma respuesta: nada, no es nada, 'una mancha tipo cicatriz que en cualquier momento puedes quitarte'", comenzaba explicando.

Nuria echaba la vista atrás: "Hace unos años, a finales de 2019, acudí a otra dermatóloga con la intención de quitármela. Me hizo una biopsia en su consulta. Tras unos días de 'simple molestia' resultó ser una mancha sin importancia. Pasaron las Navidades y llegó el confinamiento (marzo 2020). Como tampoco era algo que se me viera, salvo foto de la zona, algo que no crecía (ni cuando aumenté 30 kilos en mi embarazo en 2007) y demás… ahí se quedó".

"Haciéndome una foto a finales de 2021 debido una intervención a la que debía someterme (por salud), mirándome al espejo descubro que en este último año la mancha ha aumentado 2-3 veces su tamaño y que allá por dónde va creciendo, va comiendo la dermis", contaba la asesora comercial. De manera que decidió acudir "al Hospital HM de Torrelodones, donde se me practica una biopsia en quirófano. Resultó que tengo un Dermatofibrosarcoma protuberans, un raro tipo de tumor maligno de 4 cm".

Afortunadamente, se pudo extirpar a tiempo: "Por suerte y gracias a la implicación, profesionalidad y cariño de la Doctora Elena Ruiz que, desde un primer momento, y ante el pálpito de tener frente a sus ojos un caso que en 24 años de carrera sólo había visto 10 veces (las dos últimas la misma semana), actuó con la rapidez necesaria para extirpar el tumor. Ahora sólo tengo una cicatriz que me recuerda una batalla más".

Con ello, lo que Bermúdez pretende es que "ante manchas o lunares que podáis tener en el cuerpo, no os relajéis… incluso si una prueba (como la biopsia que me hicieron en 2019) os dice que no es un tema importante. Que acudáis nuevamente y no dejéis de revisaros porque puede derivar en algo que necesite una pronta actuación", terminaba recomendando.

Finalmente solo le quedaba agradecer "al Hospital HM de Torrelodones y al gran equipo Profesional y Humano dirigido por el doctor Carlos Mascias por el trato y cariño de cada uno de ellos en cada paso que daba. ¡Gracias!".