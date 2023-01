La nueva sonrisa de Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina: "No quería los dientes muy falsos"

Ivana Rodríguez, la hermana mayor de Georgina Rodríguez, nos ha hecho partícipes a todos de la evolución de su 'Operación Poderío' a través de su perfil de Instagram. Y ahora, la influencer ha mostrado orgullosa el resultado de la ortodoncia que llevó a cabo el pasado mes de diciembre.

Nueva sonrisa Ivana Rodríguez | Instagram @ivana.rodriguez

Hace unos meses, la cuñada de Cristiano Ronaldo aseguraba que "no me sentía muy cómoda" con su sonrisa, motivo por el que nunca la veíamos sonreír. Sin embargo, parece que Ivana ha quedado muy contenta con el resultado de su nueva sonrisa: "Mi sonrisa ha quedado tan natural que muchas personas ni me lo notan!", tal y como comentó en una publicación de su perfil de Instagram. Una sonrisa de la que ahora nuevamente se ha mostrado de lo más satisfecha con el Instagram Stories que ha subido.

El nuevo aspecto de sus dientes "es justo lo que buscaba" y explicó cuáles eran sus intenciones antes de someterse al tratamiento: "No quería los dientes muy falsos, monocromáticos, perfectos, híper blancos. Qué es lo fácil de hacer...".

Una bonita sonrisa que nace de la búsqueda de "un trabajo delicado y detallista, con marquitas y transparencias que lo hicieran natural" y que ha dado su fruto una vez la influencer ha topado "con la profesional adecuada". El diseño y el trabajo corrió a cargo de la odontóloga Katherine Duran y parece que Ivana ha quedado encantada con el trato: "Grandes profesionales, grandes personas, gran equipo", escribió en este post la hermana mayor de Georgina Rodríguez.