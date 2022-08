Mercedes Milá enseña la cicatriz que tiene después de la operación

Mercedes Milá ha compartido con sus seguidores de Instagram qué tal está llevando su recuperación. La presentadora sufrió una aparatosa caída en bici mientras estaba en Francia. Una accidente que vino provocada después de que un tábano le picase y en la que se rompió la cabeza del húmero.

Afortunadamente, la periodista ya se encuentra mejor. En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 250 mil seguidores, la catalana ha compartido un post de la cicatriz que le ha quedado tras su paso por quirófano. Una publicación en la que ha escrito un extenso pie de foto que comienza con una reflexión sobre la importancia de la rehabilitación cuando se produce la rotura de este hueso.

A continuación, la presentadora ha explicado que "ya llevo 11 días desde que pasé por las manos mágicas del doctor Xavier Mir y su genial equipo. Voy progresando y obedezco a lo que me dicen que haga". Además, la periodista ha agradecido a Kike Calleja por presentarle a un fisio que ella misma asegura que le "cayó bien por su nombre en Instagram y sus consejos sin haberme conocido".

"Al día siguiente de la operación, empezó a tratarme y enseguida comprendí que su técnica nada tenía que ver con otros colegas que me habían tratado antes. No me hizo nada de daño, me alivió el dolor y puso en movimiento un brazo que tenía asumido que tendría 40 días completamente inmóvil", ha especificado la catalana.

Además, Mercedes Milá ha anunciado cuándo desaparecerán los puntos de su cicatriz: "Quedan solo dos días para que mi ángel de la guarda me quite los puntos y haga radiografías para comprobar que todo sigue el curso previsto".

"La vida normal"

En este mismo post, la periodista se ha sincerado con sus seguidores y ha confesado que espera poder recuperar "la vida normal" con el paso del tiempo "pueda vivir sin analgésicos cada ocho horas, pueda llevar la moto, conducir mi 4L con ruedas fosforito y, por encima de todo, pueda bañarme en el mar", ha relatado la presentadora.

Pese a la aparatosa caída que sufrió, Mercedes Milá parece estar muy bien encaminada en su recuperación, así que solo queda esperar que el tiempo y la rehabilitación hagan de las suyas para que la presentadora pueda recuperar su rutina lo antes posible.

