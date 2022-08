Mercedes Milá se adelanta a los paparazzis y publica las fotos que se supone que le han hecho bañándose

Mercedes Milá ha sorprendido en redes sociales mostrándose muy recuperada tras la aparatosa caída en bici que sufrió en Francia. Tras sufrir la picadura de un tábano, la caída se saldó con la cabeza de su húmero rota. Sin embargo, ahora la presentadora parece estar muy bien encaminada en su recuperación.

A través de Instagram, donde cuenta con más de 250 mil seguidores, la periodista ha compartido unos stories que han dejado sin palabras a muchos de sus followers. Se trata de unos vídeos en los que, además de mostrar lo eficaz que está siendo su rehabilitación tras pasar por quirófano, ha trasladado unos mensajes en los que parece estar un tanto molesta con los paparazzis.

En bañador, con precaución y entrando en el agua, Mercedes Milá se ha mostrado ante sus seguidores disfrutando de un refrescante chapuzón. Unas imágenes en las que ha confesado: "Tras este baño, una vecina me ha dicho que había visto unos fotógrafos con grandes objetivos que parecían hacerme fotos a mí mientras me metía en el agua tras la operación del hombro", comenzaba explicando.

"Es una pena que "roben" así unas fotos que si me las hubieran pedido no habría tenido ningún inconveniente en que las hicieran", ha continuado escribiendo y prosigue entrando en el final del meollo de la cuestión: "Este vídeo que veis lo he mandado a algunas personas que están siguiendo la evolución de esta operación y se han alegrado tanto que he decidido compartirlo con todos vosotros". Por último, ha zanjado: "De esta manera, lo veis incluso antes de que lo publiquen y cobren por ello los paparazzis".

Encantada con su fisio

Hace tan solo cuatro días que Mercedes Milá publicaba un post junto al fisio que le está ayudando con su rehabilitación del hombro. Un extenso pie de foto en el que la presentadora ha querido contar cómo está mejorando gracias a la ayuda y los consejos de este profesional:

"Al día siguiente de la operación, empezó a tratarme y enseguida comprendí que su técnica nada tenía que ver con otros colegas que me habían tratado antes. No me hizo nada de daño, me alivió el dolor y puso en movimiento un brazo que tenía asumido que tendría 40 días completamente inmóvil", era una parte del mensaje de la periodista.

Ahora que parece ser que Mercedes Milá empieza a poder hacer una vida más o menos normal con su hombro, la presentadora ha querido contar a su público de Instagram lo sucedido con los paparazzis.

