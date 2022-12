El mensaje de Hiba Abouk a Achraf Hakimi tras la victoria de Marruecos frente a España: "Orgullosa de ti"

Horas antes de que España y Marruecos volcaran sobre el terreno de juego todo su potencial en los octavos de final del Mundial de Catar 2022, Hiba Abouk dejó claras sus preferencias de cara a la eliminatoria.

Pese a que por su pareja, Achraf Hakimi, se mostró del lado de la selección marroquí, la actriz aseguró que fuera cual fuera el resultado final del partido se alegraría porque "España es mi país y lo llevo dentro", tal y como explicó en Radio MARCA.

Entre dos aguas pero feliz independientemente de lo que al final determinara el marcador y animando desde las gradas a su marido, la afición de su chico se hizo con La Roja. Fue el decisivo gol que marcó el defensa del PSG durante los penaltis el que eliminó a nuestro país y el que le metió de lleno en cuartos de final.

Hiba Abouk comparte el gol de Achraf Hakimi en el Mundial | Instagram (hiba_abouk_)

Una victoria que la intérprete celebró sobre las gradas del estadio al menos con su primogénito Amín y su cuñado, Nabil Hakimi, tal y como ella misma publicó a través de sus Instagram Stories.

Tras el triunfo marroquí, Hiba Abouk se mostró de lo más orgullosa del futbolista compartiendo un selfie de los cuatro en el que sus rostros de felicidad y sus infinitas sonrisas dejaron prueba del gran momento que vivieron: "Bravo @achrafhakimi Proud of you (Orgullosa de ti)", escribió junto a la bonita imagen.

Hiba Abouk junto a su pareja Achraf Hakimi, su hijo Amín y su cuñado Nabil | Instagram (hiba_abouk_)

A pesar de que Achraf Hakimi nació en Getafe (Madrid) su familia es Marroquí; motivo por el que, pese a que tenía la opción de jugar con su país de nacimiento, pudo decantarse por Marruecos: "Fui a probar con la selección española en Las Rozas, pero vi que no era mi sitio, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar en la selección marroquí", reconoció en una charla con el medio citado con anterioridad.

