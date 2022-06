Mario Vaquerizo desmiente los rumores de ruptura con Alaska

Dicen que cuanto más se repite un rumor, más cierto se hace. Quizás por eso Mario Vaquerizo ha sido tan tajante con el diario ABC cuando le ha preguntado si es cierto que se va a separar de su mujer, Alaska: "Es todo mentira. No hagáis caso a estas tonterías".

La noticia fue publicada por El Periódico a modo pregunta: 'Alaska y Mario, ¿separación a la vista?'. Y, al tratarse de un bombazo de tal calibre, rápidamente se difundió en el resto de medios de comunicación digitales. Las redes se llenaron de comentarios y opiniones; los fans no daban crédito de que una pareja tan consolidada como esta llegara a su fin.

Es por eso que Vaquerizo también ha querido agradecer a ABC que contrastaran con él la información en vez de sumarse a la ola de comentarios sin fundamento.

Desmentido desde el principio

La galerista Topacio Fresh, buena amiga de ambos, también salió a desmentir los rumores de ruptura, los cuales tachó de "mamarrachadas". "Creo que es totalmente fake porque si no me hubiese enterado yo que soy parte de la familia. Ese matrimonio tiene para rato. Hace dos semanas estaban festejando el aniversario y no, definitivamente falso", explicó ante el micrófono de Europa Press.

Por otro lado, Alaska también lo negó todo cuando fue contactada por el portal 'Chic': "No entiendo de donde salen esas mentiras, eso es de alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de esas cosas. Estamos igual de bien que siempre, y se nos puede ver todo el día juntos".

"Dentro de unos días es el cumpleaños de Mario y como siempre nos reuniremos toda la familia, haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas que fue el mío", añadió normalizando la situación.

Más de dos décadas casados

Alaska y Mario se casaron en Las Vegas (Estados Unidos) el 29 de noviembre de 1999; ella se visitó de Dolly Parton y él de Elvis Presley. El enlace fue toda una sorpresa, ya que tan solo llevaban saliendo medio año cuando ocurrió, y por eso fueron pocos los que apostaron por la relación.

Pero varios años después demostraron que su amor era verdadero y repitieron la ceremonia en la ciudad del estado de Nevada junto a sus amigos de Nancys Rubias.

La boda oficial -válida en España- se celebró, por lo civil, el 27 de mayo de 2011 en Madrid y fue emitida en su reality show.

Pero, ¿cómo se conocieron? Gracias al trabajo. Vaquerizo trabajaba en la discográfica Subterfuge promocionando bandas y, entre ellas, estaba Fangoria - formada por Alaska y Nacho Canut-. Compartir tiempo juntos les acabó enamorando. "Convives mucho, te vas a hacer las giras de promoción, a las firmas de discos, luego te vas al hotel a cenar… y te vas dando cuenta de que hay una persona que es tu jefa que te gusta", confesó en una ocasión Mario a Toñi Moreno en Canal Sur.