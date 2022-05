Manuela Velasco habla de cómo fue la última vez que vio a su tía Concha Velasco

Más información Manuel Velasco confiesa lo que opina realmente de la retirada de su madre, Concha Velasco

Manuela Velasco cada día está más orgullosa de lucir su apellido y está muy volcada en su carrera profesional. Ser sobrina de una de las actrices más reconocidas de nuestro país no es nada fácil, pero ella se ha atrevido a coger el relevo de quien es su referente, Concha Velasco, y seguir su estela.

Aunque son muchas las malas lenguas que han hablado de una mala relación entre tía y sobrina, lo cierto es que con el tiempo han sido ellas mismas las encargadas de demostrar que se admiran y se respetan.

En su última aparición el pasado miércoles en la fiesta de Instyle Beauty Night, la actriz lucía un estilismo que dejó al público sin palabras apostando por el brilli brilli. Y es que no es la primera vez que Manuela sorprende a sus fans con sus looks, demostrando su gran estilo y gusto por la moda. Además, aprovechó el momento y confesó a Europa Press uno de sus secretos para estar tan divina: "Cuento con ayuda casi siempre, pero esta vez lo elegí yo. Me gustaba mucho, es de Redondo".

La actriz también ha hablado de su tía, quien se encuentra en la exclusiva residencia Orpea Punta Galea, en las Rozas, debido a la artrosis que padece que le ha generado problemas de movilidad y que le imposibilitaba permanecer en su casa.

Manuela está muy orgullosa de todo lo que ha alcanzado su tía y se siente muy afortunada de que haya podido disfrutar hasta los 82 años de los escenarios. De hecho, ha aprovechado y ha compartido el especial momento que vivió con ella la última vez que la vio cuando fue a visitarla al teatro recientemente: "La última vez que la vi vino a verme al teatro, fue estupendo, le dedicamos la función y se llevó una ovación enorme". Además, recuerda verla muy feliz y que tras finalizar la obra "se quiso quedar en el bar a tomar algo, y todo el mundo vino a saludarla, todos, hasta los que salían de la otra función".

Su trayectoria como actriz

La actriz ha participado en varios rodajes y ha disfrutado tanto de algunos personajes que ha sentido nostalgia al despedirse de ellos. "Hay veces que haces papeles que duran mucho en el tiempo, como el de Cristina Otegui, de 'Velvet'... Fueron cuatro años y te despides con pena... Pero también dices, ya está hecho", afirmaba.

Ahora está sumergida en sus nuevos proyectos profesionales, y es que, aunque acaba de finalizar el rodaje de 'La Bella Dorotea' en el Teatro Español y no saldrá de gira hasta 2023, está inmersa en grabar la segunda temporada de 'Express'.

