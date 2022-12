Laura Escanes enseña los granos que le han salido en la cara: "Piel real y sin filtros"

Pese a que "no es el tipo de contenido" que suele publicar, Laura Escanes ha vuelto a hacer gala de la naturalidad con la que trata muchos de los temas que, en ocasiones, se esconden bajo la realidad utópica de las redes sociales.

Así, junto a un selfie en primer plano de su rostro, la catalana ha querido mostrar su "piel real y sin filtros". Y es que, tal y como ha explicado, al igual que cuando la tiene "perfecta" la enseña, la joven de 26 años ha querido servirse de la gran influencia que atesora en el universo 2.0 para visibilizar que "esto también existe".

"Normalmente no tengo granos ni acné pero esta zona es la zona fetiche de mis granos. Siempre que quieren salir, salen ahí", ha escrito la influencer sobre la foto en la que se aprecian algunos granitos en la zona de la mejilla.

Laura Escanes muestra el acné de su rostro | Instagram (lauraescanes)

Un brote por el que Laura Escanes ha recurrido a su "salvadora, siempre" para encontrar una solución: "Tengo la piel un poco revuelta con granitos", puede leerse en la captura que ha adjuntado de la conversación con su especialista.

Laura Escanes hablando con su especialista para tratar su acné | Instagram (lauraescanes)

Un mensaje que ha llamado notablemente la atención de uno de sus seguidores al ver "la sensibilidad y aceptación" con la que la influencer se ha referido a su persona respecto al tema del acné puesto que, tal y como este usuario reconoce, él mismo hubiera dicho algo como "tengo la cara asquerosa llena de granos, soy un cuadro".

"Me ha parecido muy bonito este mensaje que he recibido haciendo referencia a 'lo bien que me hablo a mí misma' con el tema de los granos en la cara", ha inmortalizado emocionada.

Laura Escanes se emociona con el mensaje de un seguidor | Instagram (lauraescanes)

Seguro que te interesa...

La cara que se le ha quedado a Laura Escanes al visitar su nueva casa