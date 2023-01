Laura Escanes enseña su cara al natural con sus "marcas de acné" y "manchas" tras las críticas que ha recibido

Laura Escanes ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes donde podemos ver a la influencer de lo más natural: toalla en la cabeza, cara lavada y ni una gota de maquillaje. Unas instantáneas que hasta ella misma ha confesado que "en otros momentos estas fotos sin filtros, random y sin gota de maquillaje no las habría subido...".

Una publicación en la que, además, ha compartido con sus seguidores algunas de sus recomendaciones para cuidar la piel. Sin embargo, lo cierto es que algunos de sus followers han criticado su post aludiendo que la modelo se encuentra lejos de lucir un rostro natural: "Y las pestañas, ¿son tuyas? Tienes unos cuantos retoques para ser natural", "Bueno claro, 'sin filtros' en el teléfono, pero esa carita lleva horas de inyecciones y tratamientos...", han sido algunos de los comentarios que te mostramos en el vídeo de arriba.

La catalana ha contestado a alguno de estos en el mismo post, pero una hora más tarde decidía compartir un Instagram Stories para aclarar el dilema de sus imágenes. Con un primerísimo plano de su cara, ha hablado sobre la polémica que se había originado una hora antes: "Es una foto sin filtros y sin maquillaje. Con mis marcas de acné y mis manchas", ha explicado Laura.

En ninguna ocasión, la influencer ha ocultado los retoques y tratamientos que sí se ha aplicado: "También llevo extensiones de pestañas, sí. Y también me he hecho algún retoque de bótox o ácido hialurónico", ha comentado.

Sin filtros | Instagram @lauraescanes

A modo de conclusión, Laura Escanes ha bromeado: "Si lo publicas porque lo publicas. Si no lo publicas porque no lo publicas y no eres real. Vale, lo voy pillando".