Lara Álvarez, muy ilusionada con su nuevo novio

El 2022 ha empezado estupendamente para la presentadora Lara Álvarez, desde todos los proyectos profesionales que tiene previstos hasta la nueva persona que ha conseguido robar el corazón de la periodista y ha hecho que vuelva a ilusionarse.

Hace unos meses Lara revelaba a la revista ¡HOLA! con respecto a su vida amorosa: "No estoy cerrada a nada. Si surge, surge". ¡Y parece que ha surgido! Lara está de nuevo abierta al amor. La periodista y su nuevo novio han hecho una escapadita romántica a Navacerrada, donde han disfrutado de unos días juntos, tal y como se muestra en las imágenes que ha publicado la revista ¡HOLA! en exclusiva.

Al parecer, la pareja comparte muchas aficiones, como su amor por la naturaleza, el deporte, los animales. A juzgar por las fotografías, el novio de la asturiana ha mostrado llevarse estupendamente con su perrita Lua, con la que ha estado jugando y pasándolo en grande durante estos días de vacaciones.

Hacía tiempo que no se veía a la presentadora tan ilusionada con alguien, aunque el tiempo dirá si es este el chico definitivo con el que compartirá el resto de su vida. A pesar de todo, siempre se ha mostrado muy independiente, de manera que, si este no es el chico indicado no es algo que le preocupe, no necesita un compañero de vida a su lado para ser feliz.

Repaso de la vida amorosa de Lara Álvarez

Sin olvidarnos del pasado de Lara en lo que al mundo de las relaciones románticas se refiere, la periodista ha estado saliendo con el futbolista Sergio Ramos, con el piloto de carreras Fernando Alonso, con el artista Daniel Miralles, con el modelo Andrés Velencoso, con el cómico Dani Martínez, con el pintor Adrián Torres, con el instructor de surf Pana, o con el músico Román Mosteiro. Con este último mantuvo una relación en el año 2016, lo volvió a intentar en 2017 y, por último, a finales del 2020 se dieron otra oportunidad que finalmente no salió bien.

