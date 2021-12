Julia Janeiro podría estar ilusionada de nuevo tras su ruptura con Álex Balboa

La joven Julia Janeiro parece que empieza a levantar cabeza tras todos los sucesos ocurridos durante los últimos meses en su vida. Hace poco acudía al hospital junto al que era su pareja el futbolista Alex Balboa, tras haber tenido una dura pelea con su exnovio Brayan Mejía, y días más tarde la pareja anunciaba su ruptura tras haber estado dos meses juntos y eliminaba todos los recuerdos que tenían juntos en las redes sociales donde cuenta con más de 226.000 seguidores.

Hace apenas unas horas saltaban las alarmas de un nuevo amor, de la hija primogénita de Maria José Campanario y Jesulín de Ubrique, tal y como ha informado el programa presentado por Patricia Pardo. Al parecer, la pequeña estaría conociendo a otro futbolista: "Os confirmo que Julia Janeiro tiene una nueva ilusión, se llama Tommy Rossi y es futbolista del Getafe B"

Tommy Rossi la posible nueva pareja de Julia, es una chico de 19 y futbolista, al igual que sus anteriores parejas. Al parecer, "otro de los motivos de peso de la ruptura entre Julia y Álex es que ella supuestamente le fue desleal con este chico a Álex Balboa", "Álex Balboa se enteró de esta noticia, se enfadó mucho y dejó a Julia Janeiro", así se rumoreaba en el programa.

Son muchas las emociones que Janeiro está viviendo últimamente, y es que sus padres, María José y Jesulín, acaban de anunciar su tercer embarazo: "Sí, estamos esperando un bebé", anunciaba Campanario, "llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar. Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo, totalmente inesperado pero una bendición". Además esta noticia les hace especial ilusión, debido a que la fecha prevista para el nacimiento del bebé coincide con el 20º aniversario de la boda de la pareja.

