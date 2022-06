Josie opina sobre el look que Paula Echevarría llevó al bautizo de su hijo: "Que se recoja el pelo"

Este lunes Josie acudió al Museo Thyssen de Madrid para visitar la exposición del famoso pintor Alex Katz.

Allí, el famoso estilista dedicó unos minutos a hablar con la prensa. Un evento donde volvió a demostrar su maravilloso gusto por la moda acudiendo con un estilismo muy "artist".

Josie habló de sus planes de verano, y aunque tiene que estar esos meses trabajando, según él, va y viene por lo que no se puede quejar.

El estilista ha hablado sobre los proyectos que tiene entre manos aunque poco puede desvelar, de momento: "Hay cosas que no te puedo contar, pero pronto creo que se estrenará la segunda temporada de 'Veo cómo cantas' y no sé si te puedo contar mucho más. El tercer trimestre es movidito con el tema de las campanadas y no sé".

¿Qué le pareció el estilismo de Paula Echevarría en el bautizo de Miki?

Sobre lo que sí se ha pronunciado ha sido sobre el comentado estilismo que Paula Echevarría llevó el pasado 5 de mayo en el bautizo de su hijo Miki. Un diseño de Fernando Claro, todo en blanco, con mangas abullonadas desmontables (que la actriz se quitó para el banquete), con un cuerpo repleto de flores bordadas con apliques de piedras y perlas. Un estilismo que muchos han calificado como un posible anticipito de lo que podría ser su vestido de novia si se casase con Miguel Torres, entre ellos Josie.

Bautizo hijo Paula Echevarría | Redes

"Que se case, eso es como un aperitivo en blanco, que se case y que nos dé un poco de cola y tal, que se recoja el pelo un poquito", opina el famoso estilista.

Respecto a si era adecuado o no para la ocasión, Josie responde: "Es que el bautizo cada uno lo reinterpreta como quiere, es algo muy personal, eso de tener unas reglas antes había reglas para un bautizo, pero ahora mismo yo los vi muy novios, pero bueno. Con él no me he metido en ese fango, con ella tengo bastante. Ella es un amor, lo digo con mucho cariño".

Sobre lo que Josie no ha querido desvelar detalles es sobre su vida privada dejando en el aire si está o no enamorado.

