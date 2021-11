Primeras imágenes de Joaquín Prat y su nueva novia tras su separación de Yolanda Bravo

El pasado mes de septiembre llegaba la sorprendente noticia de la separación de Joaquín Prat y su mujer, Yolanda Bravo, tras 12 años juntos y un hijo en común. Una decisión que parece que ha llevado con bastante calma y tranquilidad, ya que durante el veramo pudimos verlo pasando unos días de vacaciones junto a su hijo, su madre y su hermana Alejandra Prat.

Poco después salió a la luz que uno de los motivos por los que habrían decidido separarse tras más de una década juntos ha sido por la incompatibilidad con el trabajo, ya que el presentador pasa la mayoría de las horas del día grabando. Por este motivo, entre otros, su relación familiar se ha visto afectada. Sin embargo, el presentador confesó en una entrevista con Lecturas que este problema lo llevaban acarreando desde hace meses: "Igual me cuesta el divorcio porque me quedo en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche y apenas veo a la familia".

Ahora, la revista Diez Minutos ha revelado en exclusiva, con fotos incluidas, que el presentador tiene nueva pareja tras su separación. Tal y como informa este medio, hace unos días, Joaquín y su bella acompañante, una joven barcelonesa que se llama Ana, disfrutaron de la capital como dos turistas más. La pareja recorrió las calles de Madrid y disfrutaron de una visita al Museo del Prado.

En estas imágenes podemos ver a Joaquín y Ana derrochando complicidad entre risas y cariño mientras el presentador cogía a la joven de los hombros. Además, también compartieron un apasionado beso en medio de las calles y el bullicio de Madrid, lo que demuestra que su relación va viento en popa.

Por su parte, no ha transcendido que Yolanda Bravo, la ex de Joaquín Prat, haya comenzado una nueva vida con alguna pareja, pero lo cierto es que siempre ha preferido mantenerse ajena a los focos y a la prensa.

