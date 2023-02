Joana Sanz, hundida, se sincera en su carta más desgarradora: "Me siento sola"

Es indudable que Joana Sanz se encuentra en una de las etapas más difíciles de toda su vida. La modelo sufrió la pérdida de su madre tras combatir un cáncer de ovarios y poco después su marido Dani Alves era detenido por la presunta agresión sexual a una joven de 23 años.

La modelo ha pasado por distintas fases con este tema, apoyando al principio a su todavía esposo, para luego poco a poco irse desmarcando de él. A pesar de ello, Joana acudió recientemente a la cárcel a visitarle, entre rumores de divorcio. "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", dijo la influencer a los medios.

No obstante, el recuerdo de su madre sigue muy presente para ella, quien apenas tuvo tiempo de digerir el duro proceso de su muerte.

Joana ha publicado en las últimas semanas varios mensajes en su honor, pero quizás uno de los más desgarradores ha sido el que escribía este fin de semana:

"Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar... Necesito tu alegría", ha comenzado diciendo en Instagram.

"Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña... Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola sabes?", confesó la modelo sobre su estado emocional, muy mermado.

"Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno", reflexionó la mujer de Dani Alves.

Por último, Joana quiso pedir que no la juzgaran si la veían "bailar o sonreír", ya que "tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi me hace bien, a la que a mi madre le gustaría", explicó.

Junto a esta emotiva carta, la celebritie compartió tres vídeos en los que su madre aparece de lo más divertida, bailando, riendo con copa de vino en mano y revolcándose por la arena. Recuerdos bonitos pero también duros para la vida de Joana Sanz.