A Jesulín de Ubrique le gustaría que el tercer hijo con María José Campanario fuera niño

Este martes María José Campanario y Jesulín de Ubrique revelaban en exclusiva a la revista Hola que estaban esperando su tercer hijo. Campanario contaba que sus sospechas empezaron en el momento en el que comenzó a notar que "llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar. Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo, totalmente inesperado pero una bendición".

La pareja tiene previsto dar la bienvenida al bebé coincidiendo con el 20º aniversario de la boda. "Me hace mucha ilusión porque va a llegar dos semanas antes de nuestro 20 aniversario de boda. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas y nosotros seguimos unidos", comentaba Jesulín muy emocionado.

Sobre el sexo del bebé la pareja ya ha decidido pronunciarse contando su opinión al respecto: "No me importa nada si es niño o niña, en estos momentos de la vida lo único que quiero es que venga bien, que esté sano o sana y que todo vaya bien", contaba Campanario. El torero añadía: "Yo no quiero saber si es niño o niña. Esta vez he pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros".

Primeras palabras de María José Campanario

Tras anunciar su embarazo, la pareja se ha mantenido en silencio unos días y ahora la odontóloga ha querido hablar por primera vez en el programa presentado por Sonsoles Onega: "Me da igual lo que venga, lo que quiero es que venga bien. Para nosotros es una bendición. Ahora queremos un poco de paz para estar lo más tranquilos posibles. Queremos que venga bien".

"Entiendo el interés. Tengo el teléfono absolutamente petado… Estoy un poco desbordada", decía María José Campanario. Por su parte, Jesulín, que se encontraba al lado de su mujer, confesaba "ya tengo dos niñas, me gustaría dos niños. Todavía no sabemos lo que es. A estas alturas, lo que venga, que venga bien. De verdad me da igual. Me ha pasado en los otros dos embarazos. Lo digo con el corazón: lo único que queremos es que venga bien".

