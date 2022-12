Irene Rosales enseña el retoque estético que se ha hecho en la cara para quitarse las arrugas de expresión

Irene Rosales ha querido poner "su piel a punto para las navidades" y ha acudido a su clínica estética de confianza para realizarse unos retoques faciales con los que presumir de una piel jugosa y luminosa estas señaladas fechas.

La sevillana ha apostado por un "tratamiento para las arrugas de expresión" y por una "hidratación profunda de la piel", tal y como explican en el pie de foto de la publicación donde la joven enseña todo el proceso y donde vemos cómo le aplican los productos en el rostro.

Además, a través del Instagram Stories que puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, la mujer de Kiko Rivera ha querido hacer hincapié en la importancia de "ponerse en manos de auténticos profesionales", algo sobre lo que se muestra muy tranquila puesto que sabe que está "en el mejor sitio".

Sin embargo, pese a la acogida que el post ha tenido por parte de algunos de sus seguidores, lo cierto es que muchos otros han aprovechado para verter desafortunados comentarios. Duros mensajes que Irene Rosales no ha querido dejar pasar por alto contestando de lo más tajante en su tablón de comentarios: "Me resulta tan increíble que todas las críticas vengan de mujeres... Pero bueno hay un refrán que dice: 'Lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro', ahí lo dejo", ha comenzado escribiendo.

Además, la andaluza está convencida de que si a algunas de las que la critican se les diese la oportunidad de realizarse algo, "os lo hacíais seguro". Sin embargo, cree que su manera de crecer interiormente es juzgando "y lo que no sabéis es que os estáis pudriendo por tener esa maldad de criticarlo todo". A pesar de lo que puedan decirle, Irene lo tiene claro y confiesa que seguirá haciéndose "todo lo que me dé la gana porque es mi vida y no la de ninguna de vosotras".

A raíz de los mensajes que ha recibido por su decisión de hacerse nuevos retoques en la cara ha compartido una aplaudida publicación donde ha dejado inmortalizado uno de sus deseos para este próximo 2023: "Que acabe esa envidia mala que hay entre mujeres, que las redes sociales se conviertan en una vía de escape para viajar, conocer, aprender y que las críticas se conviertan en halagos", ha confesado asegurando que promete "no gastar un segundo de mi vida en aquellas personas que solo tienen odio/envidia".