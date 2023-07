El intenso encuentro de Vicky Martín Berrocal con Michael Jordan en sus vacaciones: "Me dio la mano y me la besó"

Vicky Martín Berrocal se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la Costa Azul tras haber pasado unos días de relax junto a su hija Alba Díaz.

Ahora, ha viajado a Cannes en compañía de su hermana Rocío, su madre y unos amigos, tal y como está mostrando a través de sus redes sociales. Allí, la diseñadora está luciendo su nuevo look después de cortar su larga melena, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Lo que no esperaba la empresaria en su estancia en Francia es que se topara con uno de los nombres más icónicos de la historia del deporte, Michael Jordan, que pudo comprobar de primera mano el renovado look de Vicky.

Así lo ha relatado en sus stories de Instagram, donde le ha definido como su "ídolo de la adolescencia": "Sí, esto que ven es verdad. ¡Me va a dar algo! Sentado en la mesa de al lado está el ídolo de mi adolescencia".

"Pensé que nunca iba a conocerlo, y no es que lo haya conocido, es que me ha dado la mano, me ha besado la mano... ¡O sea, estoy en estado de shock!", explicó mientras montaba en lancha. Tras ello, compartió el momento que, según sus palabras, "pasará a ser uno de los grandes momentos" de su vida.

Vicky Martín Berrocal conociendo a Michael Jordan | Instagram / @vickymartinberrocal

"Yo le dije que era un sueño y un placer conocerle. Y terminé diciéndole: '¡Que Dios te bendiga!' Me salió del alma", contaba Vicky horas después en sus stories.