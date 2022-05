Ismael Beiro: el inesperado giro que podría dar su vida

Como decía la famosa frase… 'la vida da muchas vueltas, y las vueltas dan mucha vida'. Y sino, que se lo digan a Ismael Beiro que, tras ser una de las personas más conocidas en España por su carrera televisa, a pesar de llevar unos años retirado, ahora el empresario podría dar el salto a la política.

Quién sabe si la próxima vez que lo veamos será defendido su tierra; Cádiz y lo tendremos que llamar 'Señor alcalde'. Aunque él, según ha declarado en los Premios Limón y Naranja a Europa Press, y demostrando una vez más su gran simpatía y sentido del humor, prefiere "Ilustrísimo, por favor. Excelentísimo".

Como buen gaditano presume del Sur allá por dónde va. Sin embargo, igual que celebra lo bueno, también le molesta ver cómo Cádiz no avanza. "A mí me duele Cádiz, a mí y a los que quedamos allí, cada día hay menos. La gente que viaja y ve cómo crece Málaga, Ibiza, Tenerife, a Cádiz qué le pasa le hacen falta muchas cosas", declaraba afirmando que esto le ha llevado a barajar la posibilidad de presentarse a la alcaldía.

Su tajante opinión sobre la ciudad ha llegado a los oídos de los partidos políticos y de ahí que le hayan propuesto presentarse como candidato político. "Yo no soy político. No soy de derechas ni de izquierdas", aclaraba Ismael.

No sabemos que le deparará el fin del verano, pero él ya tiene alguna idea en mente: "En septiembre he prometido a la gente que se han puesto en contacto conmigo, secretarios de partidos afincados en Cádiz, algunos nacionalistas, si me dan esta serie de libertades, Cádiz está por delante de todo, me llevo bien con todo el mundo y no me afilio al partido, vamos", afirmaba, pero eso sí, si llegase a ser alcalde tiene claro que jamás aparecería en su perfil de redes sociales, "pondría trabajador para Cádiz".

Su vínculo televisivo

Aunque hace tiempo que no se deja ver por los platós de televisión, lo cierto es que nunca ha perdido el vínculo con la prensa: "Estoy todo el día relacionado con las artes escénicas, festivales, contacto directo con la prensa y haciendo comunicación, publicidad, todo el canal que hay que promocionar todos los conciertos que hacemos en mi empresa", decía, dejando claro que la tele siempre le ha tratado bien.

De hecho, durante su trayectoria ha hecho grandes amistades, entre ellas Mercedes Milá, con quien a día de hoy sigue manteniendo una buena relación. Además, entre risas, Ismael ha asegurado que Mercedes Milá sería "una buena asesora y una buena teniente alcalde de cultura".