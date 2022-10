El inesperado encuentro de Irene Villa con su ex Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó

Numerosos rostros conocidos han asistido este jueves en Madrid a la premiere del documental 'Invisibles' y, entre ellos, Irene Villa, su exmarido Juan Pablo Lauro y la nueva pareja del argentino, Nuria Fergó, protagonizando un comentadísimo encuentro, ya que era la primera vez que coincidían en público, en el que presumieron de cordialidad y sonrisas, demostrando que no siempre tiene por qué haber tensión en este tipo de situaciones.

Encantada con que el padre de sus hijos haya rehecho su vida sentimental con la cantante malagueña, Irene ha hablado con naturalidad de su encuentro, "claro, les he saludado a los dos", asegurando que "lo que queremos es felicidad para todos y el amor es la mejor medicina para cualquier persona". "Estoy muy contenta de que Juan Pablo esté feliz con Nuria", reconoce.

Irene Villa y Nuria Fergó coinciden en la premiere del documental 'Invisibles' | GTRES

Y si su ex ha encontrado el amor en la triunfita, ella también atraviesa una de las etapas más dulces de su vida con David Serrato, con el que acaba de celebrar su primer aniversario de relación: "Es un amor de hombre, me ha tocado la lotería con él en todos lo sentidos".

Tan enamorada está que incluso se plantea volver a pasar por el altar con el coach, "no lo descarto", apunta, aunque tiene claro que no tendrá más hijos. "Ya tengo tres, no te pases. Además David no tiene hijos y estamos muy bien así", explica entre risas.

Minutos después eran Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro los que abandonaban el cine cogidos de la mano, derrochando felicidad y confesando cuál es la clave de su buena relación con Irene: "El respeto y los hijos". "Nosotros nos alegramos por ella y ella por nosotros, como tiene que ser, con naturalidad", han asegurado con una sonrisa.

