El gran parecido de Alma y Manuela, hijas de Alejandro Sanz: Son dos gotas de agua

El último concierto de Alejandro Sanz en Madrid nos dejó una emotiva sorpresa de su hija Alma, fruto de su relación con Raquel Perera. La más pequeña de los cuatro hijos del cantante emocionó a su padre y a todos los presentes con unas palabras, pero sobre todo se dio a conocer delante de todo el mundo. Un momento que permitió ver el auténtico parecido que esta tiene con Manuela, su hermanastra.

Una aparición que llegó tras unas últimas semanas que para Alejandro Sanz no han sido nada fáciles. El cantante no está en una situación óptima a lo que salud mental se refiere y está atravesando un proceso complejo. Un ejemplo son los enigmáticos mensajes que comparte en sus redes sociales y evidencian su complicado momento. También sus seguidores señalan que el artista no se muestra igual de enérgico en los conciertos, tal y como sí lo hacía antes.

Aun la delicada situación en la que se encuentra, Alejandro Sanz protagonizó un emotivo concierto este pasado jueves 29 de junio en el WiZink Center de Madrid. El artista español se refugió en el amor, el cariño y el apoyo de sus miles y miles de seguidores, quienes asistieron al espectáculo para apoyar a su cantante favorito. Sin embargo, no estaba acompañado solo por su comunidad de fans. También por sus más allegados.

Acompañando al cantante se encontraban Raquel Perera, su exesposa, y sus hijos, Alma y Dylan. Pero solo uno de ellos fue protagonista de la noche en Madrid.

Al lado de su padre

A media actuación, Alejandro Sanz subió a su hija Alma al escenario. El público la recibió con todo el cariño del mundo e incluso le cantó el 'Cumpleaños feliz', ya que cumplirá 9 años el próximo 24 de julio.

También su padre le cantó. En este caso el tema 'Mi persona favorita'. "Felicidades vida mía, te amo con todo mi corazón, que seas muy feliz de la vida. Mira toda la gente que te ha cantado el 'Cumpleaños feliz'", le dijo su padre, sentado junto a ella.

Entonces, Alma mostró el enorme carisma que tiene y emocionó a todos los presentes en el WiZink. "Gracias por querer a mi padre y apoyarlo", expresaba la pequeña. El artista contuvo las lágrimas y se fundió en un abrazo con la pequeña. Sin embargo, los seguidores también pudieron comprobar el gran parecido físico con su famoso padre, pero también con Manuela, hija de Alejandro y Jaydy Michel.

Un razonable parecido

Los fans que acudieron al concierto del madrileño pudieron verificar el parecido de Alma y su padre. Más tarde, sus seguidores en redes sociales también pudieron hacerlo, cuando el cantante compartió un vídeo del emotivo momento con Alma. Además, no pixelaba la cara de la menor, por lo que podíamos ver públicamente su rostro por primera vez. De esta manera, los fans de Alejandro Sanz pudieron conocerla y comprobar su gran parecido con Manuela.

Como hemos comentado, Alma y Dylan son fruto de su relación con Raquel Perera, mientras que Manuela es de su relación con Jaydy Michel y Alexander de una aventura extramatrimonial con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera.

Aún no ser de la misma madre, Alma y Manuela comparten un auténtico parecido entre ellas. Ambas tienen los mismos rasgos en el rostro que su padre y comparten un auténtico carisma y un encanto natural. También sus miradas parecen transmitir lo mismo. Sea como fuere, es innegable el parecido físico con su padre, Alejandro Sanz.