El gran cambio de María Isabel que le ha realizado su madre en casa: "Me ha cortado el pelo desde pequeñita"

Con la llegada del verano son numerosos rostros conocidos los que han querido cortar por lo sano y realizarse radicales cambios de look. Hace unas semanas era Adriana Abenia la que sorprendía dejando su característica melena atrás para dar paso a un corte 'bob' de lo más favorecedor con el que hacer frente a las altas temperaturas.

En esta ocasión ha sido María Isabel quien se ha despedido de su largo cabello para renovar su imagen. Un cambio que, nada más y nada menos, le ha realizado su progenitora en casa, tal y como ella misma ha compartido a través de un vídeo del proceso al que ha acompañado de un "no puedo con mi madre" junto a varios emoticonos de risa.

María Isabel muestra cómo su madre le corta el pelo | Instagram (mariaisabelamqs)

Poco después, la ganadora de Eurovisión Junior en el año 2004 publicaba el resultado con un selfie mañanero donde dejaba ver el corte midi que ahora luce.

María Isabel enseña el resultado de su corte de pelo | Instagram (mariaisabelamqs)

Sin embargo, a juzgar por la publicación que más tarde compartía, parece que a alguno de sus seguidores le ha sorprendido que fuera su progenitora la autora de su nuevo aspecto.

"¿Y no has ido a la pelu?", le preguntaba uno de los internautas. Una duda que la concursante de la octava edición de 'Tu Cara Me Suena' aclaraba explicando que "mi mamá es peluquera entre otras muchas cosas" y aseguraba que "siempre me ha cortado el pelo desde pequeñita".

Pese a que reconoce que "normalmente" acude a la peluquería, lo cierto es que el motivo por el que esta vez su madre le ha dado el tijeretazo ha sido porque su hija Daliana, de casi cinco meses, "estaba con fiebre".