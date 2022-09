Gonzalo Melero, novio de Lucía Villalón, explica cómo se encuentra su hijo nacido con gastrosquisis

El pasado 29 de agosto, Gonzalo Melero y Lucía Villalón se convertían en padres de su primer hijo, Diego. Dos días más tarde, la periodista utilizaba sus redes sociales para informar a sus seguidores de la noticia.

Lo primero que hizo, fue transmitir tranquilidad explicando que todo había salido bien, ya que al pequeño le diagnosticaron gastrosquisis, en la semana 14 de embarazo y ha tenido que ser operado nada más nacer. Ahora se encuentra en la UCI recuperándose de las dos intervenciones que le han tenido que hacer.

Ahora, ha sido el propio futbolista el que ha explicado a Europa Press cómo se encuentra su hijo tras la operación.

El estado de salud del hijo de Gonzalo Melero y Lucía Villalón

Lucía Villalón y Gonzalo Melero | Gtres

Gonzalo comenzaba explicando primero el proceso operatorio: "Nos han dicho que lo más difícil ya ha pasado. Le dejaron abierto al principio para que sus intestinos fueran cayendo un poco por el cuerpo, ayer le hicieron otra intervención y consiguieron cerrarle y ahora es un proceso que es largo. Parece que se ha acabado, pero esperemos que funcione todo bien, sus intestinos, sus pulmones, que haga buenas digestiones y demás, que funcione todo bien. Lo más difícil ha pasado, pero seguimos ahí y disfrutando de otra manera, pero disfrutando también mucho de lo que nos ha tocado vivir".

Lucía Villalón se recupera del parto

En cuanto a cómo se encuentra la presentadora, su pareja desvela estar más tranquilo a pesar de la difícil situación: "Todavía estamos ingresados, Lucía también, pero cada día se encuentra mejor y pues ya le ha podido coger hoy que son pequeños detalles que nos van haciendo felices y con ganas de poder estrujarle, poder achucharle sin ningún miedo y muy contenta también".

El emotivo momento en el que conocieron por primera vez a su hijo

El jugador de fútbol confiesa cómo fue ese momento de ver por primera vez a su hijo y lo cierto es que no pudo contener las lágrimas al verle: "Pusieron como una sábana para que no viera nada y yo estaba más con Lucía que viendo como salía porque en esa situación no soy muy bueno con la sangre, pero el momento de verle después fue impresionante, se me caían las lágrimas, a Lucía también y muy bonito. Creo que no se nos va a olvidar nunca y por lo menos estuve ahí al pie del cañón en el quirófano. Creo que lo hice bien y no lo cambiaría por nada del mundo".

Gonzalo cuenta cómo se sienten tras la operación de su hijo

El joven aseguraba que desconoce todavía cuando le darán el alta a su pequeño, pero se siente agradecido de estar viviendo este momento: "Gracias a Dios dentro del problema que tiene diego, cuando salga del hospital va a estar cien por cien, va a ser un niño más y si es verdad que ha venido con ese problemita, pero nos sentimos muy afortunados de superar esto, de vivirlo y creo que si nos hubiesen dicho en el último momento que no hubiese venido con su gastrosquisis nos hubiésemos llevado un chasco así que estamos felices también de como está pasándolo él, de como está luchando, de lo que nos está enseñando y con muchas ganas de tenerlo en casa".

