La foto de Adriana Abenia dentro de la ducha con la que evita la censura

"Agua, jabón y música". Así es como Adriana Abenia ha descrito su sensual foto en la ducha. Una elegante y atrevida imagen a partes iguales donde vemos a la presentadora sin nada de ropa cubriendo su cuerpo bajo una toalla para evitar la censura por parte de la red social.

Una instantánea donde deja ver la silueta trasera de su cuerpo pero en la que, sin embargo, se decanta por tapar su rostro, algo que ha hecho que sus seguidores echen en falta su "sonrisa". Sin duda, una unánime publicación en la que todos han coincidido en la "belleza" que es y que desprende.

Rostros conocidos como Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina, no han podido evitar rendirse al "fotón" que no deja de acumular comentarios en su tablón: "Acabas de subir la temperatura", "Que foto tan preciosa, Adriana", "Fotaza, lástima que no se vea tu rostro", "Pibón de mujer" o "Qué arte, qué magia", son algunos de los mensajes que ha recibido por parte de usuarios anónimos.

Una figura que la actriz mantiene con duros ejercicios, tal y como mostró en su penúltima publicación donde dejó su "entrenamiento de hoy a vuestra disposición", asegurando tras ello, entre risas y mayúsculas, que "no" se podía mover.

Lo cierto es que no es la primera vez que la comunicadora muestra su lado más atrevido y es que recordemos que el pasado mes de septiembre compartió una imagen cocinando en ropa interior en su casa. Sin embargo, cierta confusión se desató a raíz de su publicación puesto que muchos dudaron de si llevaba o no braguitas.