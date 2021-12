Famosos que se han enamorado de uno de sus fans

Más información La inédita foto de sus padres con la que Aitana conmueve a sus fans

'Love is in the air'... La famosísima canción de John Paul Young acierta en afirmar que el amor está en al aire y en el caso de las relaciones entre estos celebrities y sus fans (o personas de a pie, en general), esta afirmación no puede ser más cierta.

Para las parejas de estos famosos, el hecho de formar parte de su club de fans o estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado, les ha cambiado la vida por completo. De ser humanos mortales de carne y hueso, han pasado a estar en el foco mediático, y han dejado de hacer cuentas a final de mes para llevar, de la noche a la mañana, una vida a todo lujo.

Pero lo mejor de todo: han encontrado el amor. Y este amor seguro que es verdadero porque sus parejas no les han escogido, precisamente, ni por el dinero de sus bolsillos ni por los titulares en la prensa que estos les pudieran dar. Aunque parezcan sacadas de un cuento de hadas, todas estas historias son bien reales y, seamos sinceras, a todas nos gustaría ser sus protagonistas. Estas son las mejores historias de amor entre celebrities y personas como nosotras a quienes la vida les ha cambiado por completo.

Alaska y Mario Vaquerizo

En 1999 el cantante y periodista madrileño trabajaba en la discográfica Subterfuge y es allí donde conoció a Alaska. Al cabo de seis meses, oficializaron su matrimonio dándose el “sí, quiero” en Las Vegas. Como el trámite no era válido en España, en 2011 volvieron a celebrar su boda en Madrid. Desde entonces, son una de las parejas más icónicas y particulares de nuestro país y no les importa compartir todos los detalles de su vida con sus fans. ¡Nos encantan!

David Bisbal y Elena Tablada

Es una de las historias de amor más sonadas entre un famoso y su fan. Además, se dice que fue uno de los motivos que puso fin a una de las relaciones más sonadas en nuestro país, la de David Bisbal y Chenoa.

Pues bien, Elena Tablada era miembro del club de fans del cantante de 'Bulería'. La diseñadora siempre ha negado haber sido fan de su exmarido, pero lo cierto es que antes de conocer a Bisbal se la había visto corretear por el aeropuerto detrás de él. La relación resultó mucho más estable de lo que se esperaba, ya que Elena es la madre de la primera hija de Bisbal.

David Bisbal y Elena Tablada | Gtres

Iniesta y Anna Ortiz

Se conocieron en 2007 en una celebración del día de San Juan, una festividad muy celebrada en Cataluña. Iniesta se fue de copas con unos amigos en la localidad de Mataró y en uno de los pubs tuvo un flechazo con Anna Ortiz, que entonces ejercía de camarera en ese local. De hecho, en un reportaje para Rakuten TV, el ex barcelonista confiesa haber insistido él para conseguir el número de teléfono de su actual mujer y madre de sus cuatro hijos. “Yo me enamoré de ella a primera vista y ella, poco a poco”, admitía Iniesta en el reportaje. Se nos ha ablandado el corazón…

Patrick Dempsey y Jilian Fink

El reconocidísimo actor de Hollywood fue a por un corte de pelo y se llevó algo más que eso. En esa peluquería se enamoró de Jilian, con la que estuvo 15 años.

Patrick Dempsey y Jilian Fink. | Gtres

Jessica Alba y Cash Warren

Cash era un gran admirador de la carrera cinematográfica de Jessica Alba y consiguió trabajar como su asistente en una de sus películas. Fue entonces cuando Alba lo vió y se enamoró de él. Desde entonces, están felizmente casados y tienen tres hijos.

Matt Damon y Luciana Barroso

Esta es una historia curiosa. Matt se encontraba en un bar de Miami en el que trabajaba como camarera la argentina Luciana Barroso. En esas, una avalancha de fans se precipitó encima de Matt y Barroso fue su salvadora porque consiguió disiparla. A partir de allí, empezó una historia de amor que acabó en matrimonio.

Zack Efron y Vanessa Valladares

El ídolo juvenil encontró el amor con una camarera australiana. El protagonista de High School Musical dijo públicamente que quería apartarse del mundo de Hollywood y buscar una vida más tranquila en Australia. Pero detrás de estas afirmaciones se dice que había un motivo escondido: trasladarse a vivir en el lugar de residencia de su nuevo amor. Zack y Vanessa se conocieron en un restaurante de Byron Bay a principios de verano de 2020 y desde entonces empezaron una relación que duró 10 meses.

Zack Efron y Vanessa Valladares | Gtres

