El exótico vestido de la reina Letizia en la víspera de los Premios Princesa de Asturias

Este jueves se ha celebrado el concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en el Palacio de Congresos de Oviedo y allí, en la víspera de los Premios Princesa de Asturias, hemos podido ver a la princesa Leonor por primera vez tras más de 50 días en Gales.

Como podrás recordar, la hija del rey Felipe VI se fue a estudiar los dos últimos años de bachillerato al UWC Atlantic en Gales el pasado mes de agosto, para después estudiar una carrera al igual que hizo su padre.

La princesa Leonor ha reaparecido, mucho más adulta de lo que la vimos antes de irse, con un vestido rosa fucsia cruzado y de mangas globo para tomar contacto con las que serán, en un futuro, sus obligaciones dentro de la Casa Real y como futura reina.

La Familia Real en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

El exótico vestido de la reina Letizia

Por su parte, la reina Letizia ha optado por un vestido de lo más exótico. El look era un vestido con mangas acampanadas, corte recto y largo midi en un tono verde otoñal y austero. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del diseño ha sido sin duda el toque de las plumas que caían por lo largo del vestido simulando una 'boa de plumas'. Además, no es la primera vez que la reina Letizia apuesta por un vestido tan llamativo. Ya en el año 2019 escogió un ajustado corsé de plumas en un tono rosa palo.

Este viernes, la Familia Real arrancará la jornada con varias audiencias en el Hotel de la Reconquista donde tendrá varias audiencias con los galardonados con las Medallas de Asturias 2021 y por la tarde irán al Teatro Campoamor para entregar los reconocimientos a distintas personalidades que destacan en el ámbito de las Artes, las Ciencias Sociales, la Letras, la Comunicación, los Deportes o la Cooperación Internacional.

