La espectacular transformación de la hija de Salma Hayek

El estreno de ‘Eternals’ inundó de rostros conocidos una alfombra roja que prometía reunir a mucha celebrities, y así fue. Por allí pasaron actrices de la talla de Angelina Jolie, con cinco de sus seis hijos, y Salma Hayek, que estuvo acompañada de su única hija, Valentina Paloma.

Si los hijos de Angelina sorprendieron por lo mayores que ya están, la de Salma sí que dejó con la boca abierta a todo el mundo, ya que ha pegado un increíble cambio desde la última vez que la vimos.

Angelina Jolie junto a sus hijos | Gtres

Y es que a sus 14 años la joven es ya toda una adolescente que ha cambiado su color de cabello por el rubio, a la que le gusta maquillarse y que se suma a las últimas tendencias ya que en esta ocasión apostó por un favorecedor vestido negro con lunares blancos.

Salma Hayek y su hija Valentina | Gtres

Sin duda alguna, su madre no podía por más que presumir de su niña, que no es muy dada a aparecer ante las cámaras. Fruto de la relación de la actriz con Francois-Henri Pinault, Valentina guarda muy buena relación con sus hermanos, Francois-Henri, de 23 años, y Mathilde, de 20, fruto del matrimonio de su padre con Dorothée Lepère, así como con Agustin James, el hijo que el empresario tuvo con la modelo Linda Evangelista, con el que Valentina solo se lleva once meses de diferencia, ya que nació cuando Pinault se dio un respiro en su relación con Salma.

