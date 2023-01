Emily Ratajkowski culpa a los paparazzi de arruinarle sus citas románticas: "Me siento avergonzada"

La vida sentimental de Emily Ratajkowski ha demostrado ser muy intensa en los últimos años. La modelo tiene una dinámica muy activa con sus parejas y los rumores que la relacionan con otros hombres son muy frecuentes. Así, algunos de los que han salido a la palestra han sido el artista Jack Greer, el cómico Eric André, Pete Davidson o Brad Pitt.

En 2022 se separó del actor Sebastian Bear-McClard, con el que tuvo un hijo, pero su constante exposición pública ha hecho mella en su privacidad y en sus citas románticas.

Y es que, según ha contado en su podcast, High Low, la actriz inglesa ha clamado contra los medios que la impiden disfrutar de sus relaciones.

"He tratado de tener citas sin comprometerme con nadie, pero ha sido difícil. Cada vez que tengo una cita todo el mundo lo sabe. Hasta mis otras citas lo ven, lo que lo vuelve algo complicado", ha explicado la modelo de 31 años añadiendo que a ella no le gustaría saber si sus citas salen o no con otras personas.

"Ha sido algo difícil con lo que tratar y todo este asunto me ha causado mucha ansiedad", se ha lamentado a lo que ha añadido que "en ocasiones me he sentido avergonzada y he tenido que pedir perdón".

Muchas de estas filtraciones de la prensa ha hecho que sus ligues acabaran "demasiado rápido" precipitando el idilio y por culpa del "constante seguimiento de los medios y paparazzis".