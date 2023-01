Edurne habla sobre lo feliz y enamorada que está de David de Gea tras 12 años juntos: "Es el amor de mi vida"

Edurne ha asistido a la presentación de los premios Cadena Dial y ha podido dedicarle unos minutos a los medios allí presentes para hablar sobre cómo ha dado comienzo a este 2023.

A una cantante de la talla de la madrileña, había que preguntarle su opinión acerca de la última canción de Shakira y Bizarrap, el 'hit' del momento.

Edurne ha hablado sobre "lo bueno que tenemos los artistas" y "es que podemos expresar muchísimas cosas". La cantante ha confesado qué le ha parecido el último single de la colombiana: "Me encanta Shakira y me encanta que al final cante lo que le de la gana y hable de lo que le de la gana porque se ha hecho durante muchísimo tiempo con otras canciones desde Rocío Jurado, ella misma tiene temas anteriores de otras relaciones que tenía, y me parece muy bien".

En este contexto, Edurne ha contado que "yo he cantado al amor, al desamor, a la felicidad, al feminismo, a muchísimas cosas" y ha explicado que "he cantado cosas de desamor teniendo una pareja ahora desde hace doce años, pero a lo mejor me ha inspirado más un amigo o cosas que yo escucho alrededor y pienso que eso a la gente le suele pasar entonces".

En el terreno sentimental, la artista mantiene desde 2010 una relación con David de Gea, con quien tiene una hija, Yanay. La cantante y el futbolista se muestran más enamorados que nunca y así lo ha confesado ella misma ante los micrófonos de Europa Press: "Yo estoy muy feliz, muy enamorada, llevamos doce años y feliz". Así, a la pregunta de si se trata del amor de su vida, la cantante ha respondido tajante: "Obvio, ¿hace falta que te conteste? Obvio, es el amor de mi vida".

Edurne y David de Gea con su hija | Gtres

Edurne ha podido hablar también sobre sus planes de ampliar la familia y en este contexto ha asegurado que "sí, pero en un futuro lejano", tener otro hijo "no está ahora mismo en nuestros planes".

Hace ya casi dos años que la pequeña Yanay llegó al mundo y la madrileña ha confesado que su hija se encuentra "en la edad más bonita" y "está en un momento en el que ya habla contigo, ya te comprende".

La cantante ha comentado que "pasamos mucho tiempo con la niña", pero aun así logran sacar tiempo para ellos: "Como tenemos abuelos maravillosos que se pueden quedar con la peque pues es verdad que salimos a veces, vamos a cenar o lo que sea", ha contado.