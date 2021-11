El descuido de Lady Gaga con el vestido que deja al descubierto su ropa interior

Estas últimas semanas Lady Gaga está siendo tendencia debido a su promoción y preestreno de su nueva película 'House of Gucci', en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed' de Sara Gay Forden y que cuenta la historia de la dinastía Gucci a lo largo del tiempo.

En la película, que se estrena el próximo 26 de noviembre, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la ex mujer de Maurizio Gucci. Durante todas estas galas, hemos visto como Lady Gaga lucía vestidos de lo más extravagantes y llamativos y también otros elegantes y sofisticados al mismo tiemo. Los fans de la cantante sabrán que tiene gustos para todos los colores, como por ejemplo el espectacular vestido capa de color morado que llevó para Londres.

Sin embargo, en esta ocasión el vestido le ha jugado una mala pasada a Lady Gaga. La cantante se encontraba en la ciudad de Nueva York para acudir a una grabación en el programa 'The Late Show with Stephen Colbert' y esa misma tarde era captada por las cámaras con un vestido negro que llevaba una apertura en la falda.

Lady Gaga tiene un descuido con el vestido | Gtres

En una ráfaga de aire o un mal movimiento, Lady Gaga dejaba al descubierto, y sin querer, su ropa interior: Unas bragas de color nude. No es la primera vez que a algún famoso o rostro conocido tiene algun descuido con su vestido, la actriz Ester Expósito también tuvo una noche complicada en los Premios Platino por culpa de su vestido.

...

Seguro que te interesa...

El radical cambio de look de Lady Gaga tras vivir una de sus peores experiencias