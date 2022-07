David Bisbal muestra cómo tiene presente a su amigo y entrenador, Eduardo Mena, tras su muerte

Hace unos días se conocía la triste noticia de que, Eduardo Mena, también conocido como el 'entrenador de los famosos', fallecía de forma repentina.

Tal y como informaba el medio EurpaSur, a sus 56 años, el también conocido por su popular trayectoria como defensa en los años noventa, perdía la vida a causa de un fallo inesperado en la vena aorta. A principios de la semana pasada era ingresado de urgencia en Granada. Tras pasar por dos operaciones, la última no la pudo superar.

Una muerte que ha pillado por sorpresa a todos aquellos con quien mantenía una gran amistad o que formaban parte de su clientela.

Es el caso de David Bisbal, quien desde primer momento se ha mostrado muy afectado por la triste noticia. El cantante tenía una estrecha relación con Eduardo y utilizó sus redes para dedicarle un post muy emotivo al enterarse de su fallecimiento.

"Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas, ¡Todo!", escribía. El almeriense prefirió no utilizar ninguna imagen para acompañar esta publicación, y es que, para él, el pasado miércoles no fue un día cualquiera "en el que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos".

Sigue asimilando esta noticia

Bisbal sigue en estado de shock tras esta devastadora muerte. Tan solo unos días después de la noticia, ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para recordar a su gran amigo.

"Ahora sé que estarás en el cielo, estarás en el mar y en todas las partes donde quiera encontrarte", afirmaban un David muy emocionado, apoyándose en los hashtag #eterno y Edu.

El cantante ha utilizado dos imágenes con mucho significado para él recordando un día en el que ambos disfrutaron en el mar y que le trae muy buenos recuerdos con su amigo.

Otros famosos como Rosa López, David de María o el torero, Juna José Padilla, también lamentaban hace días la triste noticia.

Seguro que te interesa...

Elena Tablada cuenta cómo fue su encuentro con Chenoa: ¿Hablaron de David Bisbal?