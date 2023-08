Crocs pasa al siguiente nivel: Las virales botas de Paris Hilton en redes sociales

La moda nunca dejará de sorprendernos, para bien o para mal. Para gustos, los colores, precisamente lo que ocurre con la diversidad de opiniones que suscita el nuevo "NovaMás" en calzado. Se trata de las botas amarillas que la marca Crocs, en colaboración con MSCHF, ha lanzado. Su primera aparición data de finales de septiembre de 2022, durante la Semana de la Moda de París, cuando el rapero Tommy Cash sorprendió a todos los presentes luciendo estas botas. Desde entonces, se han vuelto una auténtica tendencia en redes sociales.

Y es algo totalmente lógico. Contienen todas las características necesarias para atraer a todas las miradas: el tamaño y el color. No pasan desapercibidas en absoluto para nadie, son de un tamaño gigante y un color muy llamativo para terminar enloqueciendo también a los famosos. Y es que, por si fuera poco, artistas como Paris Hilton o Maluma las calzan, el último ingrediente para hacer de este calzado todo un éxito en plataformas como Instagram o TikTok.

Sin embargo, todos conocemos a la marca Crocs, pero, ¿y su colaborador? ¿Qué es la marca 'MSCHF' y por qué no la conoces? Y sobre todo, ¿qué tienen estas botas para estar triunfando entre todos los famosos?

La firma sueca Crocs y sus nuevas botas amarillas

Las botas amarillas que Crocs ha lanzado en colaboración con MSCHF lo tienen todo para triunfar. Una fusión entre la comodidad de la firma sueca y el estilo transgresor del colectivo artístico estadounidense que están diseñadas para disfrutar de confort, exclusividad y un estilo único en el mundo. Se trata de la última innovación de una marca muy habituada a ello, siempre con la idea de romper moldes y lanzar nuevos modelos.

De esta manera, con este diseño huye de los convencionalismos y busca marcar la diferencia, pero sin perder su esencia. No obstante, seamos serios. Este tipo de prendas no aparecerían en nuestro armario si antes no las hubiésemos visto en los pies de nuestro artista favorito. Así comenzó la euforia por estas botas amarillas, con un rostro conocido, el rapero Tommy Cash.

En la pasarela mencionada, el artista fue el elegido por las marcas para la campaña de lanzamiento, por lo que se presentó vestido de mimo en el desfile de Rick Owens. En ese momento, las redes sociales se revolucionaron, pero fue con la fotografía de Maluma cuando estalló la euforia por completo por estas bota. "Ya saben quién las llevó primero", decía la publicación del cantante latino. Después de él vinieron otras estrellas de la música como Lil Durk, pero también París Hilton, quien ha viralizado las botas de nuevo al publicar las primeras fotografías de la campaña con las botas puestas.

MSCHF y sus polémicas, pero exitosas colaboraciones

La colaboración entre Crocs y MSCHF está disponible desde el pasado 9 de agosto y se puede comprar por 450 dólares, aunque ahora mismo están agotadas en la web. No obstante, quizás no conozcas al colectivo de artistas estadounidense o quizás te suenan de otras noticias destacadas o polémicas. Lo cierto es que se trata de una marca muy conocida por su estilo transgresor que intenta causar controversia allí donde va.

Una de las controversias más virales de la marca fue la generada con al cantante y rapero Lil Nas-X, lanzando unas zapatillas de edición limitada que aseguraban estar satanizadas. Un modelo que contenía el número del diablo (666) y que decían estar fabricadas con una gota de sangre. Por este producto, la firma fue demandada por Nike por utilizar su logo sin aprobación, lo que provocó mucho revuelo en todo el mundo. Justo lo que andaban buscando.